Weinheim.Zu einer telefonischen Bürgersprechstunde lädt der Grünen-Landtagsabgeordnete Uli Sckerl am Samstag, 9. Januar, von 17 bis 18 Uhr unter der Nnummer 06201/ 959 089 ein. Sckerl bietet auch Erläuterungen über die Lockdown-Maßnahmen in Baden-Württemberg aus erster Hand an.

