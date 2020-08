Viel Freude und noch mehr Bescheidenheit

Weinheim.Sich freuen, aber das Spiel schnell abhaken und in die Zukunft schauen. Das war die Devise der Spieler und Offiziellen des VfR Mannheim nach dem Sieg in Weinheim am Samstag. 4:1 hört sich ja auch tatsächlich klar an. Doch die Höhe des Ergebnisses täuschte über den Verlauf der Verbandspokal-Partie beim Fußball-Verbandsliga-Rivalen TSG 62/09 Weinheim. Die Platzherren waren schon besser, als es

...