Vollverschleierung abgewiesen

Anzeige

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass zur Durchsetzung von Identifizierungspflichten 2017 eine Änderung des Personalausweisgesetzes vorgenommen worden sei. Eine ausweispflichtige Person müsse demnach einen Lichtbildabgleich ermöglichen, „indem sie ihr Gesicht in dem dem Lichtbild entsprechenden Umfang zeigt“. Zusätzliche Regelungen, die das Tragen einer Vollverschleierung beim Behördenbesuch reglementieren oder verbieten, gibt es beim Rhein-Neckar-Kreis nicht“, so die Pressestelle. Bislang seien keine Probleme in diesem Zusammenhang bekannt geworden.

Vergleichbare Vorfälle oder Dienstanweisungen wie in Weinheim gibt es in den Rathäusern der Region bisher nicht. „Gleichwohl kann ich die Intention meines Amtskollegen der Stadt Weinheim verstehen“, erklärte Hirschbergs Bürgermeister Manuel Just. Zudem gebe es im Personenstands- und Melderecht in der Tat einschlägige Richtlinien. Dort heiße es beispielsweise: „Das Gesicht muss von der unteren Kinnkante bis zur Stirn erkennbar sein.“

Nur von Frau zu Frau

Eine ergänzende Dienstanweisung – wie in Weinheim – könne seines Erachtens insofern eine Art Gleichbehandlung für diese Fälle erwirken, „um sich gegebenenfalls dem Eindruck einer Einzelfallbetrachtung zu entziehen“, so Just weiter. „Sollte ein Öffnen der Verschleierung tatsächlich erforderlich sein, so könnte dies in Würdigung des religiösen Glaubens selbstverständlich nur von Frau zu Frau erfolgen“, machte der Hirschberger Bürgermeister seinen Standpunkt deutlich.

Für den Vorsitzenden des türkisch-islamischen DITIB-Moscheevereins in Weinheim, Hasan Sarica, ist die Argumentation des Weinheimer Oberbürgermeisters nachvollziehbar. „Wir kennen die positive Haltung Heiner Bernhards gegenüber Muslimen und sind dankbar für seine Aussage, dass der Islam zu Deutschland gehört, erklärte Sarica auf Anfrage. Für ihn sei das Thema allerdings auch keine religiöse Frage, zumal eine Vollverschleierung im Islam überhaupt nicht vorgeschrieben sei.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.04.2018