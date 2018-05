Von der Bergstraße nach New York

Anzeige

Die letzten Planungen laufen, und die Spannung steigt nicht nur bei den 40 Jugendlichen, die mit dem Beginn der Sommerferien zu ihrem großen Abenteuer aufbrechen. „Vor zwei Jahren kam die Idee, jetzt sind es nur noch knapp zwei Monate“, berichtet Anne Langenbach. Mit ihrem „Vivida Banda“-Chor bereist die Chorleiterin und Kantorin der Peterskirche 14 Tage lang die USA.

Ein aufregendes Erlebnis, bei der die jungen Sängerinnen und Sänger Land, Leute und Kultur kennenlernen können. Im Vordergrund steht aber das Musikalische. Während der Tour, die durch drei Staaten führt, stehen sieben Konzerte an. Einer von vielen Höhepunkten: Der Chor singt zur Eröffnung eines Baseball-Spiels vor großem Publikum die Nationalhymne der Vereinigten Staaten. „Da sind ja schon einige Künstler grandios gescheitert, aber ich denke, wir sind ganz gut vorbereitet“, sagt Langenbach lachend.

Zu Gast bei Familien

Nach der Ankunft in Charlotte geht es mit dem Bus nach Chapel Hill im Bundesstaat North Carolina. Dort ist die erste Partnergemeinde angesiedelt, wo die Reisenden in Gastfamilien wohnen werden. Dass die Gruppe genau hier Halt macht, ist kein Zufall, sagt die Kantorin: „Vor einigen Jahren besuchte ein Mitglied der dortigen Gemeinde die Peterskirche und bot uns damals an, zu kommen.“ Neben Konzerten in Gottesdiensten und beim Baseballspiel der Durham Bulls steht ein Ausflug in den Lemurenpark auf dem Plan. Dort können die Jugendlichen eine exotische Affenart erleben.