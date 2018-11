Weinheim zeigt Mercker-Karikaturen

Weinheim.Bissig, selbstironisch – und gut ins Bild gesetzt: So präsentiert sich der Humor des Karikaturisten Hannes Mercker. Eine Ausstellung in der Souterrain-Galerie der Stadtbibliothek Weinheim zeigt nun unter dem Titel „Merckers Welt in Bildern“ Kurzcomics, Cartoons und Illustrationen des Künstlers, der auch für diese Zeitung arbeitet. Gemeinsam mit Kulturbüroleiter Gunnar Fuchs führt er bei der morgigen Eröffnung (ab 20 Uhr) in die Schau ein. „Es ist ein bunter Blumenstrauß zu sehen, der einen Überblick über meine Arbeit der vergangenen Jahre gibt“, erklärt Mercker. Es sei die erste Ausstellung dieser Größe im Rhein-Neckar-Gebiet. Am Eröffnungsabend malt er für einen guten Zweck. Die Band „Running Five“ umrahmt die Vernissage. Der Eintritt ist frei. Die Schau endet am 7. Dezember. lim

