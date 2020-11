Weinheimer Trans-o-flex hilft im Notfall

Das Weinheimer Logistikunternehmen Trans-o-flex ist zum offiziellen Partner der zivilen Notfallversorgung der Bundesrepublik Deutschland ernannt worden. Mit diesem neuen Status verpflichtet sich Trans-o-flex, dem Bund für die Notfallversorgung der Bevölkerung Transportkapazität für Medikamente und medizinische Güter zur Verfügung zu stellen. Die Vereinbarung bezieht sich auf Notfälle aller Art und könnte schon sehr bald bei der Verteilung von Corona-Impfstoffen zum Tragen kommen.

Die Vorbereitungen für die Impfung der Bevölkerung laufen derzeit auf Hochtouren. Und sie sind eine große logistische Herausforderung. Unter anderem muss der Impfstoff - sobald lieferbar - schnell und sicher in die Impfzentren gelangen. Dafür benötigen Bund und Länder Partner aus dem Logistikbereich. Trans-o-flex als Spezialist für sensible Güter, insbesondere Arzneimittel, ist da ein naheliegender Kandidat. Die Weinheimer hatten dem Bundesgesundheitsministerium Mitte November bereits beratende Unterstützung für die flächendeckende Verteilung des Impfstoffs angeboten.

Am Montag teilte eine Sprecherin von Trans-o-flex auf Nachfrage dieser Redaktion mit, „dass wir uns in vertraulichen Gesprächen mit Vertretern des öffentlichen Sektors mehrerer Bundesländer befinden.“ In Zusammenhang mit Covid-19 habe man erste Verträge abgeschlossen. Mehr wollte sie nicht sagen: „Die Inhalte der Verträge sind vertraulich.“

Trans-o-flex verfügt unter anderem über das Transport-Netzwerk ThermoMed. Dazu gehören 450 Fahrzeuge, die Arzneimittel bei Kühlschranktemperatur (2 bis 8 Grad) transportieren können. Einige der in der Entwicklung befindlichen Impfstoffe müssen allerdings noch deutlich stärker gekühlt werden, das Serum des Mainzer Unternehmens Biontech sogar auf minus 70 Grad.

Polizeilicher Begleitschutz

Die Ernennung zum Partner der zivilen Notfallversorgung bringt Trans-o-flex einige Vorteile. So dürfen Fahrzeuge des Unternehmens in abgesperrte Zonen einfahren oder erhalten polizeilichen Begleitschutz. Außerdem wird die Firma in Notfällen von staatlichen Stellen vorrangig beauftragt. Und nicht zuletzt muss Trans-o-flex, da es für die Versorgung der Bevölkerung besonders relevant ist, permanent erreichbar sein. Konkret heißt das: Telekommunikationsstörungen im Festnetzbereich werden vorrangig und unverzüglich behoben.

Bundesweit beschäftigt Trans-o-flex in den verschiedenen Gesellschaften insgesamt rund 2000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und hat eine Flotte von 3450 Fahrzeugen vom Transporter bis zum großen Sattelschlepper. Am Standort Weinheim sind 442 Personen tätig.

