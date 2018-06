Zum Knutschen, diese Turner

Anzeige

An der Bushaltestelle in der Institutstraße steht am Donnerstagmorgen ein älteres Ehepaar und wartet. Während die Frau mit einem Hula Hoop-Reifen in der Hand den Blick schweifen lässt, hat ihr Mann so gar keine Zeit, die Schönheit Weinheims auf sich wirken zu lassen. Er studiert lieber noch mal die Choreografie für seine Aufführung ein. Zwei Schritte nach links, dribbeln – nein, er schüttelt den Kopf, irgendwas stimmt noch nicht. Also wieder von vorne.

Und so mancher muss für ein bisschen Turnfestivalgefühl noch nicht einmal seine Wohnung verlassen. Aus dem Heisenberg-Gymnasium wummert am Mittwochabend „fröhliche Musik fröhlicher Sportler“, schreibt eine Leserin.

Aber nicht bei allen kommt die Partylaune so gut an. Auf der Facebook-Seite unserer Zeitung schreibt Jutta S.: „Ich finde das alles auch wunderbar. Aber vielleicht sollten sich die Verantwortlichen auch darum kümmern, dass Jugendliche sich nicht nachts um 0.30 Uhr an der Bonhoeffer-Schule betrinken, herumgrölen, laute Musik spielen und ihre Flaschen liegen lassen.“ vmr

