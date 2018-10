Zwei Gemeinden in der Schwebe

Weinheim/Hirschberg.Es ist eine bizarre Situation: Mit 68,4 Prozent der Stimmen hat der Hirschberger Bürgermeister Manuel Just im Juni die Oberbürgermeister-Wahl in Weinheim gewonnen. Vier Monate später sitzt der Parteilose aber immer noch nicht im neuen Chefsessel. Der Grund ist die Wahlanfechtungsklage seiner damaligen Mitbewerberin Fridi Miller, mit der sich der Verwaltungsgerichtshof beschäftigt.

Nun befinden sich beide Gemeinden in der Schwebe: Hier der Erste Bürgermeister Torsten Fetzner, der in Weinheim als Amtsverweser, also als kommissarischer Verwaltungschef, die Geschäfte leitet. Dort Bürgermeister Just, der gerne seinen Posten in Weinheim antreten möchte, dies aber nicht kann. Denn weil Just erst elf Jahre als Beamter auf Zeit auf dem Buckel hat (ab zwölf Jahren hat man versorgungsrechtliche Ansprüche), lehnte er den Posten des Amtsverwesers ab. Sein Argument: Mit der Annahme des Amtes und einem Erfolg der Wahlanfechtung würde er nicht nur seinen Posten als Bürgermeister verlieren, sondern wohl auch alle Pensionsansprüche.

Dennoch setzt sich Just bereits in die Weinheimer Stadtratssitzungen, besucht Feste und eröffnet sie – genau wie in seiner Noch-Heimatgemeinde. Der 40-Jährige ist im Dauereinsatz als Rathauschef. Zum 1. Juli 2019 soll das ein Ende haben. Just hat dann seine Versorgungsansprüche gesichert und geht als Amtsverweser nach Weinheim, wie er auf Nachfrage bestätigte. Und spätestens bis 12. Juli wird auch der Verwaltungsgerichtshof über die Klage entscheiden. Dann wird der Bürgermeisterposten in Hirschberg frei und die Gemeinde kann sich endlich um Justs Nachfolge kümmern.

