1380 Kandidaten treten an

Bei der Europawahl am 26. Mai gehen für Deutschland insgesamt 1380 Kandidaten ins Rennen – so viele wie nie zuvor. Allerdings ist nur etwa jeder dritte Bewerber (34,7 Prozent) weiblich. Das gab Bundeswahleiter Georg Thiel bekannt. Nachfolgend weitere interessante Daten und Hintergründe rund um die Wahl:

So viele Abgeordnete werden gewählt: Das EU-Parlament hat nach aktuellem Stand 751 Abgeordnete. Die Zahl der Sitze für jedes Mitgliedsland orientiert sich an der Größe seiner jeweiligen Bevölkerung. Deutschland verfügt mit 96 Parlamentariern über den höchsten Anteil. Es folgen Frankreich (79), Italien (76) und Spanien (59). Nur jeweils sechs Abgeordnete stellen dagegen die gemessen an ihrer Bevölkerung kleinsten Staaten Zypern, Luxemburg und Malta.

Das Wahlsystem: Anders als bei der Bundestagswahl mit ihrem Mischsystem aus Mehrheits- und Verhältniswahl gibt es weder Direktmandate noch Wahlkreise. Die Europawahl erfolgt nach den Grundsätzen der Verhältniswahl mit Listenwahlvorschlägen, die von Parteien für ein Bundesland oder als gemeinsame Liste für alle Bundesländer aufgestellt werden. Jeder Wähler hat daher auch nur eine Stimme. Bei der vergangenen Europawahl im Jahr 2014 lag die Wahlbeteiligung in Deutschland bei 48,1 Prozent. Das waren 5,5 Prozentpunkte mehr als im EU-Schnitt.

Wahlberechtigte: Insgesamt sind in der Europäischen Union rund 400 Millionen Menschen wahlberechtigt. In Deutschland sind es rund 65 Millionen Deutsche, darunter auch mehr als 80 000 Behinderte und psychisch Kranke in Vollbetreuung, denen das Bundesverfassungsgericht gerade erst per Eilverfahren die Wahlteilnahme ermöglicht hat. Betroffene müssen dafür bis zum 5. Mai einen Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis stellen. Hinzu kommen noch etwa 3,9 Millionen Wahlberechtigte anderer EU-Staaten, die in Deutschland wohnen.

Antretende Parteien: Für die Europawahl sind aus Deutschland insgesamt 41 Parteien und politische Vereinigungen zugelassen. Darunter alle Bundestagsparteien. Zwei Parteien stehen wie auch schon bei der Bundestagswahl nicht überall auf dem Wahlzettel: Die CDU tritt nicht Bayern an, die CSU dagegen nur im Freistaat. Den höchsten Frauenanteil an der Gesamtzahl der Bewerber einer Partei, nämlich 100 Prozent, weist übrigens die Partei „Die Frauen“ auf. Dagegen stellt ausgerechnet die Familien-Partei gar keine Bewerberin zur Wahl. Bei den Bundestagsparteien schwankt der Frauenanteil im jeweiligen Bewerberfeld zwischen 16,7 Prozent (AfD) und 52,5 Prozent (Grüne).

