Übermächtiger Präsident will China an Weltspitze führen

Bald kam das Gerücht auf, dass der Volkskongress, Chinas Scheinparlament, das einmal im Jahr im März tagt, die Begrenzung der Amtszeit des Präsidenten auf zwei Mal fünf Jahre aufheben wird. Damit könnte Xi Jinping, dessen zweite Amtszeit als Staatschef eigentlich 2023 endet, zum „ewigen Präsidenten“ werden.

Seit einer Woche ist dies Realität. In dürren Worten berichtete die staatliche Agentur Xinhua, das Zentralkomitee (ZK) der Kommunistischen Partei habe vorgeschlagen, die Verfassung zu ändern. Der Satz, wonach maximal zwei Amtszeiten erlaubt sind, solle gestrichen werden. Theoretisch könnte Xi Jinping so bis an sein Lebensende das Land regieren. Dass dies der Volkskongress ablehnt, zu dem ab Montag knapp 3000 Delegierte aus den chinesischen Provinzen nach Peking anreisen werden, ist so gut wie ausgeschlossen. Auch einen anderen Vorschlag des ZK wird der Volkskongress wohl abnicken, nämlich den bereits in den Parteistatuten verankerten Xi-Gedanken zum Sozialismus auch in die Landesverfassung aufzunehmen.

Mehr Macht geht nicht. Ausländische Medien warnen bereits vor dem „Diktator für immer“, und selbst die Chinesen sind skeptisch. Auf Weibo, einem populären Mikroblogging-Dienst im Internet, machen Bilder von der Comicfigur Pu der Bär die Runde, der ein großes Honigglas umarmt, darunter die Zeile: „Finde, was du liebst, und lasse es nie wieder los.“ Der gelbe Bär war vor einem Jahr von Chinas Zensoren auf die schwarze Liste gesetzt worden, nachdem zuvor in Onlinekommentaren Xi Jinpings physische Erscheinung immer wieder mit Winnie the Pooh verglichen worden war. Ein anderer nimmt es humorvoll und erklärt, seine Mutter habe immer gesagt, er solle während Xis Amtszeit heiraten: „Da kann ich mich ja jetzt entspannen.“ Doch solche und ähnliche Kommentare hatte die Internetzensur schnell wieder gelöscht; zugleich bemühten sich die staatlichen Medien, den Eindruck zu zerstreuen, die 1,4 Milliarden Chinesen würden bald von einem Alleinherrscher gelenkt. Stattdessen sprach die „Global Times“ lieber von einem „regierenden Team“.

Tatsächlich gilt seit den Exzessen von Mao, der sich mit Terror, Unterdrückung und politischer Verfolgung das chinesische Volk untertan machte, das kollektive Führungsmodell. Nicht mehr eine Person, eine Familie sollte die Geschicke des Landes bestimmen, sondern die Partei, an dessen Spitze alle fünf bis zehn Jahre ein anderer sitzt. Mit dieser Tradition bricht Xi Jinping nun ganz bewusst. „Es besteht kein Zweifel daran, dass Xi von persönlichen Machtambitionen getrieben ist. Er hat sich mit großem Ehrgeiz und strategischem Geschick eine unangefochtene Führungsposition gesichert, ohne dass ein Nachfolger in Sicht wäre“, sagt Matthias Stepan vom Mercator Institut für China-Studien in Berlin. Dass die nächste Generation aus dem inneren Kreis des Politikbüros ferngehalten wird, dafür sei auf dem Parteikongress im Oktober gesorgt worden.

Vergleiche mit Mao oder Russlands Präsident Wladimir Putin weist Stepan jedoch zurück. „Mao hat weder Gesetze noch die Verfassung respektiert. Xi Jinping hingegen versucht, seine Legitimation durch Gesetze und die Verfassung abzusichern.“ Der Hauptunterschied zu Putins Russland sei die Stärke der 90 Millionen Mitglieder zählenden kommunistischen Parteiorganisation in China. „Die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen sollen nicht den Weg in eine individuelle oder oligarchische Diktatur bahnen. Sie sollen vielmehr die Führungsrolle der Kommunistischen Partei verfestigen.“

Beim Ziel sind sich ohnehin alle einig – das gilt sowohl für die chinesische Führung als auch das Volk: China soll wieder groß werden. Die Weichen dafür sind bereits gestellt: So hat China als Konkurrenz zur von den USA dominierten Weltbank eine eigene Investmentbank AIIB etabliert; es nutzt das Vakuum, das US-Präsident Donald Trump durch seine „Amerika zuerst“-Politik auf der Weltbühne hinterlassen hat, und präsentiert sich als Hüter von freiem Handel und Klimaschutz; es hat für die Wiederbelebung der alten Seidenstraße, die Asien und Europa näher zusammenbringen soll, Geld und Unterstützer gefunden.

Damit im eigenen Land nichts aus dem Ruder läuft, wird das Volk eng – in der Realität und der virtuellen Welt – überwacht. Die Spielräume für Nicht-Regierungsorganisationen, Menschenrechtler, Gewerkschafter und Kirchen sind unter Xi Jinping wieder enger geworden. Im Gegenzug verspricht das kommunistische Regime Ordnung und Stabilität. „Die Chinesen haben große Angst vor Unordnung und Umstürzen, das haben sie in ihrer wechselvollen Geschichte oft genug erlebt“, sagt ein China-Experte, der seinen Namen nicht nennen möchte. Den Weg in die totale Überwachung liefern dabei ausgerechnet die modernen Technologien. Mittels Gesichtserkennung und mehr als 170 Millionen Kameras werden die Menschen in nahezu allen öffentlichen Lebensbereichen gescannt und gefilmt, und im Internet hinterlassen die Nutzer – ganz freiwillig – ihre Spuren.

