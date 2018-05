Überprüfung der Außenstellen

Anzeige

Wegen der Vorwürfe gegen die Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) werden derzeit zehn weitere der 50 Außenstellen der Nürnberger Behörde überprüft. Dazu gehören nach Angaben des Bamf drei in Nordrhein-Westfalen (Bonn, Dortmund und die inzwischen aufgelöste Außenstelle in Bad Berleburg). Jeweils zwei weitere Außenstellen liegen in Rheinland-Pfalz (Diez, Bingen) und Bayern (Schweinfurt, Zirndorf) sowie jeweils eine in Hessen (Neustadt), Schleswig-Holstein (Rendsburg) und Brandenburg.

Derzeit führe das Bamf „repräsentative Stichproben von negativen und positiven Entscheidungen des Jahres 2017“ durch. Bisher gebe es keine Anzeichen für manipulierte Asylanträge. Deutschlandweit würden 8500 Fälle geprüft. kla/was