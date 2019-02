Abhängig vom Öl aus Venezuela

Öl, Geld, ideologischer Rückenwind – der „große Bruder“ Venezuela hat die verbündeten sozialistisch geprägte Staaten in Lateinamerika jahrzehntelang protegiert. Doch der Machtkampf zwischen Staatschef Nicolás Maduro und dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó bedeutet nun auch für Nicaragua Ärger. Das politische Schicksal der autoritären Regierung ist eng mit dem Maduros verknüpft.

„Nicaragua segelt im Windschatten von Venezuela“, sagt Hans-Georg Janze, Direktor der Heinrich-Böll-Stiftung in Mittelamerika. Die Vorgänge dort würden auch auf Nicaragua abfärben. Lasse sich Maduro auf einen Friedensdialog ein, stünden auch die Chancen besser, dass Nicaraguas Präsident Daniel Ortega an den Verhandlungstisch mit der zivilen Opposition zurückkehre.

Ortega fehlt Geld

Nicaragua werde sonst in Mittelamerika immer weiter isoliert, so Janze. Und vor allem: Dem Sandinisten geht das Geld aus. Während im Jahr 2013 noch Öl im Wert von rund 559 Millionen US-Dollar von Venezuelas staatlichem Öl-Konzern PDVSA an die nicaraguanische Tochterfirma Albanisa flossen, schrumpfte die Menge 2017 auf einen Wert von nur noch 31 Millionen US-Dollar. Dies geht aus einem Bericht der Zentralbank Nicaraguas über die Kooperation mit Venezuela hervor.

Mit Venezuelas sinkenden „Leihgaben“ kam Ortega in Schwierigkeiten, geplante Sozialreformen im April 2018 lösten Proteste der Bevölkerung und damit eine politische Krise aus.

Der Präsident zog die Reform zwar zurück, die Demonstranten forderten aber seinen Rücktritt. Die Polizei und regierungsnahe Schlägertrupps griffen Protestierer an. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen kamen mehr als 500 Menschen um. dpa

