„Affäre Gauland“ als Vorlage für einen Roman

Schriftsteller Martin Walser widmete der „Affäre Gauland“ mit „Finks Krieg“ einen 310 Seiten umfassenden Roman. „Nach drei Jahren Zuschauerrolle und zwei Jahren des Mitnotierens bildete sich eine literarische Möglichkeit für den Stoff“, sagte Walser 1996 im Gespräch mit dem Autor dieser Zeilen. „Das Leiden eines Zeitgenossen und wie er um sein Recht kämpfte“, so Walser damals über Wirtz, habe man nur als Kriegsgeschichte, als „Finks Krieg“ schreiben können. Gauland hatte 1989 versucht, den Leitenden Ministerialrat Rudolf Wirtz (SPD) aus dem Amt zu drängen. In Walsers Roman nehmen Wirtz als Fink und Gauland als Tronkenburg die Hauptrollen ein.

Seine Sympathie für die Figur des Fink verhehlte Walser nicht. „Man muss sie alle in einem Klima atmen lassen“, betonte er. Er glaube jedoch nicht, „dass ich die konservative Figur Tronkenburg polemisch behandelt habe.“ Walser weiter: „Es gibt zwei Finks in dem Roman; einen, der Krieg führen will, und einen, der es nicht will.“ Auf die Frage, warum er die Handelnden aus Heinrich Kleists Novelle „Michael Kohlhaas“ als Vorbilder gewählt habe, sagte Walser: „Die Gegner von Herrn Wirtz haben ihn Michael Kohlhaas genannt. Das war eine Einladung, dessen Gegner dann Tronkenburg zu nennen. Bei Kleist heißt er Junker von Tronka“. -big

