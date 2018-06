Aktion für weltweiten Frieden

Anzeige

Wenn Astronaut Alexander Gerst morgen ins All fliegt, nimmt er einen besonderen Auftrag mit. Er werde die Aktion von jungen Unicef-Ehrenamtlern „Träume sind grenzenlos“ zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni von Bord der Raumstation ISS aus gerne unterstützen, versprach „Astro-Alex“ im Gespräch mit Jugendlichen.

Mit der Kampagne rufen die ehrenamtlichen Unicef-Mitarbeiter zu Solidarität mit geflüchteten Kindern hierzulande sowie in Kriegs- und Krisengebieten weltweit auf. Der 42-jährige Geophysiker Gerst will über die sozialen Medien einen eigenen Beitrag posten und sich so zum Flüchtlingstag aktiv für Unicef einbringen, wie das UN-Kinderhilfswerk in Köln mitteilte.

Erstmals deutsches Kommando

„Es ist schön zu wissen, dass es Leute wie euch gibt, die so engagiert dran sind, rausgehen und das Leben ein Stück besser machen“, lobte Gerst Jugendliche, die er jüngst am Rande einer Pressekonferenz in Köln getroffen hatte. „Wir sind alle die gleiche Spezies und wir haben alle dieselben Träume“, sagte der Astronaut.