Die Internationale Energieagentur (IEA) in Paris sieht zunächst keine Versorgungsprobleme mit Öl. Das Bundeswirtschaftsministerium reagierte zurückhaltend, was die Freigabe von Ölreserven angeht: „Bei uns ist es so, dass eine Freigabe einer strategischen Erdölreserve zur Behebung von weltweiten Versorgungsstörungen gemeinschaftlich mit den IEA-Mitgliedstaaten erfolgen müsste“, sagte eine Sprecherin zu möglichen Abstimmungen mit der IEA. „Und hierzu gibt es aktuell keine Überlegungen.“ Die Versorgungssicherheit in Deutschland sei aktuell nicht berührt.

Der Präsident des Ifo-Instituts in München und frühere Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, Clemens Fuest, rechnet damit, dass sich der Ölpreis schnell normalisieren wird. „Dauerhaft steigende Ölpreise und folglich Belastungen für die Konjunktur sind nur zu erwarten, wenn das Ölangebot tatsächlich dauerhaft verknappt wird“, sagte Fuest. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019