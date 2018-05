Aktuelle Proteste

Anzeige

Am 20. April 2018 räumt die französische Polizei ein besetztes Universitätsgebäude in Paris. Die rund 100 Besetzer, die sich gegen eine Hochschulreform wehren, hätten das Gebäude ruhig verlassen, teilt die Polizeipräfektur im Anschluss mit. Das Gebäude war seit Ende März blockiert worden.

Die französischen Studenten protestieren gegen neue Zugangsregeln für Universitäten, die die Regierung durchgesetzt hat. Hochschulen können nun Bedingungen an Studienbewerber stellen. Mehrere Universitätsgebäude in Frankreich werden besetzt – kurzzeitig auch die Pariser Sorbonne-Universität.

Kritiker sehen Elitenbildung

Nach Darstellung der Polizei gibt es bei dem Einsatz in Paris keine größeren Zwischenfälle. Eine Person sei wegen „Beleidigung und Rebellion“ festgenommen worden. Der Universitätspräsident beklagt infolge der Besetzung Schäden in Höhe von „mehreren Hunderttausend Euro“. Der Studentenverband Unef verurteilt die Räumung als „untragbar“: Die einzige Antwort der Regierung auf die Proteste sei es, Ordnungskräfte zu schicken, sagt die Vorsitzende Lilâ Le Bas. Kritiker sehen in den neuen Zugangsregeln eine „Selektion“ und die Gefahr neuer Elitenbildung. dpa