Als das Mobiltelefon noch 20 Kilogramm wog

Die neue Ausstellungsstation wird heute mit 400 geladenen Gästen eröffnet und ist ab morgen, Freitag, als Teil der Dauerausstellung für alle Besucher zugänglich. „Natürlich machen Endgeräte wie zum Beispiel Radios und Fernseher einen großen Teil der Schau aus“, so Keller. 225 Radio-Empfänger, zumeist aus den Beständen des Deutschen Rundfunkmuseums, und 74 historische Computer hat sie zusammengetragen, dazu Telefone, Funkgeräte und Fernseher – und eine der ersten noch erhaltenen Tonband-Aufnahmen der Welt. Das Ausstellungsstück stammt aus der Region: 1936 wurde ein Konzert des London Philharmonic Orchestra unter Sir Thomas Beecham im Feierabendhaus in Ludwigshafen aufgezeichnet – auf Tonbänder der BASF, mit der Bandmaschine Magnetophon K 2 vom kooperierenden Hersteller AEG.

Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen brachte das Tonband und später die Band- und VHS-Kassette hervor, die bis in die 1990er Jahre Standard bei der massenhaften Musik- und Videoaufzeichnung war. Viele produktionstechnische Ausstellungsstücke steuerte zudem der Südwestrundfunk bei, mit dem das Technoseum am Friedensplatz in enger Nachbarschaft lebt und nach dem geplanten Wegzug des Funkhauses seinen mediengeschichtlichen Schwerpunkt auf das Studiogebäude ausdehnen möchte.

Dass nicht nur unsere Wahrnehmung und Nutzung von Musik und Bild durch immer neue Techniken seit der Erfindung von Telefon, Radio, Film, Schallplatte und Tonband einem vielfachen Wandel unterlegen war, sondern dass ganze Berufsgruppen mit Aufzeichnungs- und Übertragungstechniken entstanden und auch wieder verschwunden sind, zeigt Keller am Beispiel des „Fräuleins vom Amt“ – ein Stressjob in der Telefonvermittlung.

Die entsprechende Technik ist längst im wahrsten Sinne des Wortes museumsreif, genau wie das erste deutsche Mobiltelefon – ein knapp 20 Kilo schwerer Aktenkoffer mit Hörer und Wähltastatur. Dass die Geräte auch moderne Design-Ikonen sein können, zeigt Ausstellungsmacherin Keller mit Klassikern wie dem Motorola International 3200, dem ersten vollwertigen Handy von 1992 oder dem „Schneewittchensarg“ Phonosuper SK 5, eine Plattenspieler-Radio-Kombination von 1959.

Vom legendären Home-Computer Commodore C 64 bis zum Echodot reicht das Thema Digitalisierung – eine Entwicklung, die in der Ausstellung selbst für Mitmach-Stationen und interaktive Medien genutzt wird. Rund 130 000 Euro (Gesamtbudget 1,3 Millionen Euro) stellte der Förderverein des Technoseums zur Verfügung. Mit der Eröffnung heute hat das Haus drei Viertel seiner Dauerausstellung modernisiert. Nach dem Automobilbau, der Bionik und nun dem Medienbereich soll bis 2020 noch die Überarbeitung des Themenbereichs Energie folgen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.06.2018