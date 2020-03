Als SPD und Gewerkschaften die erste Republik retten

Vor 100 Jahren erschüttert ein Putsch rechtsgerichteter Militärs die Weimarer Demokratie. Auch wenn er nach 100 Stunden scheitert, wirkt dieser Aufstand politisch noch lange nach. Von Konstantin Groß

Am 13. März 1920 erlebt die junge Weimarer Republik eine schwere Krise: Rechtsgerichtete Militärs erheben sich gegen die demokratische Ordnung. Der Kapp-Putsch, als der er in die Geschichte eingeht, scheitert nach 100 Stunden, vor allem am Generalstreik der Gewerkschaften. Doch seine Folgen wirken nach.

1920 – es ist das Jahr, in dem sich die junge deutsche Demokratie sortiert. Der 1918 gestürzte Kaiser ist im Exil in Holland, eine demokratische Verfassung in Kraft, der Sozialdemokrat Friedrich Ebert Reichspräsident. Es regiert eine Koalition aus SPD mit dem katholischen Zentrum (es geht später in der CDU auf) und der linksliberalen DDP (Vorgängerin der FDP). Parteien also, die noch am ehesten die junge Republik tragen.

Doch das Land leidet unter den Folgen des verlorenen Weltkrieges: Hunderttausende ehemaliger Soldaten wollen sich mit ihrem Schicksal und dem Deutschlands nicht abfinden. Die ehemaligen Kriegsgegner wiederum bürden im Friedensvertrag von Versailles harte Bedingungen auf. So etwa die Reduzierung der Reichswehr von 400 000 Mann auf 100 000 im Heer und 15 000 in der Marine. Der Auflösungsbefehl des sozialdemokratischen Reichswehrministers Gustav Noske wird denn auch zum Anlass des Putsches.

Am 10. März 1920 fordert General von Lüttwitz in einem Gespräch mit Reichspräsident Ebert ultimativ die Rücknahme des Auflösungsbefehls, außerdem die Auflösung der Nationalversammlung und die Neuwahl eines Reichspräsidenten; davon erhoffen sich die nationalistischen Kräfte ein Wiedererstarken. Ebert ist empört, fordert die Demission des Generals innerhalb von 24 Stunden.

Schon mit Hakenkreuzen

Doch der denkt nicht daran, sondern fährt nach Döberitz (Brandenburg) zu einer ihm ergebenen Militäreinheit. Ihr gibt er den Befehl, nach Berlin zu marschieren und die Regierung abzusetzen. Minister Noske ordert drei Regimenter zur Verteidigung des Regierungsviertels; doch deren Befehlshaber weigern sich.

In der Nacht auf den 13. März begeben sich die Putschisten schwer bewaffnet nach Berlin; viele Soldaten tragen einen Helm, auf den ein weißes Hakenkreuz gemalt ist. Die Regierung mit dem Reichspräsidenten Ebert flieht um 6.15 Uhr aus der Hauptstadt – zehn Minuten, bevor die Aufständischen mit Gesang durch das nahe Brandenburger Tor marschieren. Zunächst begibt sich die Regierung nach Dresden, doch dessen Wehrkreisbefehlshaber Georg Maercker verhält sich uneindeutig. So geht es weiter nach Stuttgart.

Inzwischen proklamieren die Putschisten eine neue Regierung. Als Reichskanzler ernennen sie Wolfgang Kapp, Generallandschaftsdirektor in Königsberg. Ein bekannter Nationalist, der im Weltkrieg die Annexion Belgiens fordert und dessen Gesicht von Narben aus studentischen Mensuren gezeichnet ist.

Die Führung der Reichswehr ist gespalten. Vor allem im Osten erhalten die Putschisten Unterstützung. Der Chef der Heeresleitung, Walther Reinhardt, plädiert dafür, den Aufstand mit regierungstreuen Truppen niederzuschlagen, der Chef des Heeresamtes, Hans von Seeckt, weigert sich. „Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr“, lautet der legendäre Satz, mit dem er in die Geschichte eingeht. Auch wenn diese Formulierung nicht gesichert ist, so kennzeichnet sie doch Seeckts Haltung.

Entscheidend für die Niederschlagung wird die Treue der Arbeiterschaft, aber auch der Beamtenschaft zur Verfassung. Am Vormittag des 13. März wird der Aufruf des Reichspräsidenten zum Generalstreik veröffentlicht; unterzeichnet ist er lediglich von den SPD-Ministern. Die Regierungsmitglieder aus Zentrum und DDP schließen sich nicht an. Die Parteiführung der rechtsliberalen DVP unter Gustav Stresemann wiederum verurteilt den Putsch nicht, sondern fordert lediglich die baldige Wiederherstellung „geordneter Verhältnisse.“

Die Gewerkschaften jedoch befolgen den Streikaufruf. Die Eisenbahn steht still, in den Städten verkehren keine Busse, Post und Telefonvermittlung liegen lahm, Fabriken und Behörden sind geschlossen. Denn auch der Deutsche Beamtenbund schließt sich an. Theodor Lewald, der Unterstaatssekretär im Innenministerium, verweigert den aufständischen Soldaten die Auszahlung ihres Soldes; so sitzen sie auch finanziell auf dem Trockenen.

Justiz zeigt sich milde

Den Putschisten gelingt es nicht, sich an der Macht zu halten. Am 17. März flieht Kapp nach Schweden. Lüttwitz bleibt und verhandelt, erstaunlich kaltschnäuzig, über „Bedingungen“ für ein Ende des Aufstandes – in der Reichskanzlei hofiert von den in Berlin gebliebenen Ministern aus Zentrum und DDP. Zentrale Bedingung: eine Amnestie.

Sie wird am 2. August 1920 gewährt und stellt alle Aufständischen mit Ausnahme der Anführer straffrei. Viele Verfahren enden mit Freispruch oder werden eingestellt, nur 48 Offiziere ihres Amtes erhoben.

Am 21. Dezember 1921 verurteilt das Reichsgericht einen der Anführer, Traugott von Jagow, zu fünf Jahren Haft, die geringste Strafe für Verbrechen gegen die Verfassung. Als mildernder Umstand wird ihm sogar ein ehrenhaftes Motiv zugebilligt, dass er nämlich „unter dem Banne selbstloser Vaterlandsliebe“ gehandelt habe. Kapp wird an Deutschland ausgeliefert, stirbt aber vor seinem Prozess 1922 in U-Haft.

Hans von Seeckt, der den Einsatz der Truppe für die Verfassung abgelehnt hat, wird zum Chef der Heeresleitung befördert. Reichswehrminister Noske dagegen verliert sein Amt; sein Kurs der Kooperation, ja der Anbiederung an die Reichswehr ist in den Augen seiner eigenen Partei gescheitert. Aus gleichem Grund muss auch Kanzler Gustav Bauer gehen.

Dramatischer als die personellen sind die politischen Folgen. In der Reichstagswahl vom 6. Juni 1920 verliert die Koalition aus SPD, Zentrum und DDP ihre Mehrheit. Unter dem Zentrumspolitiker Constantin Fehrenbach wird eine konservative Minderheitsregierung gebildet.

Gewinner der Wahlen sind die extrem linke USPD und die DNVP, die Deutsch-Nationale Volkspartei des Verlegers Alfred Hugenberg, eines Steigbügelhalters Adolf Hitlers. Die Anhänger der Weimarer Demokratie befinden sich in der Defensive, im Schraubstock zwischen den Extremen von links und rechts. Daraus werden sie sich nicht mehr befreien können – bis zur Katastrophe 1933.

