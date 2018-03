Alzheimer – mit Ende 50 ins Seniorenheim

Anzeige

Während Hildegard Young im Aufenthaltsraum des Seniorenheims über den Krankheitsverlauf berichtet, sucht ihr Mann ihren Blick, streckt suchend den Arm in ihre Richtung. Sie ergreift die Hand, streicht sanft darüber. Früher hat Kenneth Young sehr gut Deutsch verstanden, doch jetzt scheint er ihren Worten kaum mehr folgen zu können. „Meistens erzähle ich ihm von früher, er sagt nicht viel.“

„Sie haben mich gerettet“

Alzheimer kommt bei jüngeren Menschen selten vor. In der Altersgruppe der 45- bis 65-Jährigen erkrankt etwa jeder Tausendste an Demenz. In diesen Fällen stehen die Angehörigen vor besonderen Herausforderungen. „Junge demente Menschen haben junge Partner und oft Kinder“, sagt Hildegard Young. Als ihr Mann die Diagnose erhielt, war die Tochter gerade zehn und der schwerbehinderte Pflegesohn zwei Jahre alt. Doch die Krankheit nahm keine Rücksicht – nicht auf die Bedürfnisse der Kinder, nicht auf die Kräfte der Frau. Sie schritt voran. Unaufhaltsam.

Schließlich suchte Hildegard Young für ihren Mann einen Platz in der Tagespflege – schon im Pauline-Maier-Haus. „Für mich sah der Tag dann so aus“, erzählt die Krankenschwester, die damals in Teilzeit tätig war. „Von 9 bis 14 Uhr Arbeit, um 16 Uhr meinen Mann abholen, danach Haushalt, Hausaufgaben, Mann duschen, ins Bett bringen.“ Der Pflegesohn lebte da bereits in einem Internat für Schüler mit Behinderung. Völlig erschöpft fiel Young jeden Abend ins Bett.

Im Sommer 2017 aber ging es nicht mehr weiter. In dieser Zeit strich Kenneth Young Butter auf den Esstisch statt aufs Brot, urinierte in den Flur, weil er die Toilette nicht fand. Die Veränderung des Vaters setzte der 15-jährigen Tochter psychisch enorm zu.

Hildegard Young schließt die Augen, als sie an die wohl schwerste Zeit ihres Lebens zurückdenkt. Dann sagt sie mit leiser Stimme: „Schließlich habe ich in der Tagespflege gesagt, dass ich nicht mehr kann.“ Radegunde Mösle, Leiterin des Pauline-Maier-Hauses, machte daraufhin das nahezu Unmögliche möglich. Nur drei Tage später zog Kenneth Young ins Heim. „Ich habe das kommen sehen“, sagt Mösle. Hildegard Young blickt dankbar zu ihr: „Sie haben mich gerettet.“

Die erste Zeit genoss die 53-Jährige, unternahm viel mit den Kindern. Nach der Arbeit schaute sie bei ihrem Mann vorbei. Die Tochter aber fühlte sich im Heim von Anfang an nicht wohl. „Da sind ja nur alte Leute“, warf sie der Mutter vor. Und auch Kenneth Young scheint unter den anderen Bewohnern mitunter etwas verloren. „Er langweilt sich oft, und ich mache mir Sorgen, weil er zunehmend depressiv ist.“ Den Heimmitarbeitern fällt es immer schwerer, den einst so sportlichen Mann – er spielte leidenschaftlich gerne Basketball – zu einem Spaziergang zu überreden. Dabei gibt sich das Pflegeteam große Mühe, auf die Bedürfnisse des jungen Bewohners einzugehen. „Wir versuchen, in unseren Angeboten breit aufgestellt zu sein, für jeden etwas Passendes zu haben“, sagt Mösle. Aber auch sie muss einschränken: „Den Ansprüchen eines 58-Jährigen werden wir sicher nicht ganz gerecht.“

Das fängt schon mit der Musik an. Die Bewohner des Heims hören gerne alte Schlager. „Mein Mann mag hingegen die Beatles, die Rolling Stones, R&B“, erzählt Hildegard Young. Auch die Einrichtung spiegelt das Alter der anderen Bewohner wider. In den liebevoll gestalteten Nostalgieecken mit Biedermeier-Möbeln, Kuckucksuhr und alten Ölbildern fühlen sie sich sichtlich wohl. An einem Tisch spielen drei alte Damen Mensch-ärgere-Dich-nicht. Andere empfangen dort ihren Besuch. Der einstigen Welt von Kenneth Young aber entspricht das Mobiliar nicht.

Ein weiteres großes Problem ist das Finanzielle. Früher bestritt Kenneth Young den Großteil des Familieneinkommens. Heute kostet sein Heimplatz 2400 Euro, die Frührente aber liegt bei lediglich 1400 Euro. Ehefrau Hildegard arbeitet mittlerweile wieder Vollzeit als Krankenschwester. „Da bleibt nicht viel übrig“, sagt sie. Nicht viel Geld und nicht viel Zeit für die Kinder. Kürzlich hat sie einen Anwalt aufgesucht, um zu prüfen, ob sich wenigstens die finanzielle Situation verbessern lässt. „Der hat mir geraten, mich scheiden zu lassen“, erzählt sie und macht eine Pause. „Never ever. Niemals. Das mache ich nicht. Nicht nach 30 Jahren Ehe.“ Sie sieht ihrem Mann in die Augen, lächelt. Von Bitterkeit keine Spur.

