Wen soll das selbst fahrende Auto im Fall des Falles umfahren: den alten Mann oder das Kind? Künstliche Intelligenz, die nicht nur Autos autonom fahren lässt, sondern auch ärztliche Diagnosen stellt und Versicherungstarife mitgestaltet, muss ethischen Grundsätzen folgen, fordert der Theologe und Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Peter Dabrock.

Herr Dabrock, Routenplaner, Online-Dolmetscher, virtuelle Assistentinnen wie Alexa und Siri, medizinische Diagnostik – künstliche Intelligenz (KI) scheint inzwischen allgegenwärtig. Wird unser Leben zunehmend von Maschinen bestimmt?

Peter Dabrock: Ohne mich als Prophet inszenieren zu wollen, wage ich die These: Dieser Trend ist nicht mehr rückgängig zu machen. Die Entwicklung findet weltweit statt. Die Entscheidung, wie das KI-Zeitalter gestaltet wird, wird vorwiegend nicht in Deutschland gefällt.

Noch programmieren Menschen die Maschinen – wird es eines Tages umgekehrt sein: Die Maschinen beherrschen den Menschen?

Dabrock: Der Einsatz von Technik bringt immer Gewinne und Verluste mit sich. Wir müssen allerdings darauf achten, dass diese Gewinne und Verluste bestimmte Grenzen nicht überschreiten. In manchen Bereichen werden uns Maschinen Freiheitsgewinne bescheren, in anderen Bereichen Freiheitseinschränkungen. Man sollte nicht den Eindruck erwecken, wir könnten allein durch Regulierung bestimmte Herausforderungen der Digitalisierung an den Einzelnen und die Gesellschaft in Griff bekommen. Dazu braucht es mehr, und am Ende muss der Mensch im Mittelpunkt stehen. Roboter oder KI-Maschinen dürfen ihn nicht direkt, aber auch nicht indirekt beherrschen.

Aber wie verhindern wir das?

Dabrock: Indem „wir“ uns bei der Programmierung der künstlichen Intelligenz oder dem Trainieren der „Smarten Maschinen“ von ethischen Grundsätzen leiten lassen.

Und das geht?

Dabrock: Zu behaupten, ethisch programmieren ginge nicht, hieße im Grunde, dass wir gänzlich die Finger von solchen „Smart Machines“ lassen. Denn in jede Programmierung, ob sie sich explizit „ethisch“ nennt oder nicht, fließen Annahmen, auch moralische, der Programmierer ein. Dann ist es doch sinnvoll, dass diese Annahmen erstens explizit gemacht werden und dass zweitens die Programmierung bestimmte Rechtsregeln zu beachten hat, beispielsweise beim „autonomen“ Fahrzeug: „Menschenleben haben bei einer Kollision Vorrang vor anderen Lebewesen“ oder „Keine diskriminierenden Maßstäbe dürfen die Programmierung leiten“. Drittens sollte es die Möglichkeit geben, in einem solchen Rahmen moralische Präferenzen zu artikulieren.

Was heißt das?

Dabrock: Nochmals am Beispiel der „autonomen“ Fahrzeuge illustriert: Muss man nicht darüber nachdenken, ob es nicht auch die Möglichkeit geben sollte, sein Auto so zu programmieren, dass in dem äußerst seltenen Fall einer tragischen Dilemmasituation ein Selbst- einem Fremdopfer vorgezogen wird? Vorausgesetzt in einem so programmierten Fahrzeug wird niemand uninformiert mitgenommen.

Ein ethisch programmiertes Auto wüsste also, wen es, wenn es keine andere Wahl hat, umfährt, den alten Mann oder das Kind?

Dabrock: Wie gesagt: Primär soll es niemanden umfahren. Im Zweiten dürfen Kriterien, die dem Gleichheitsgrundsatz widersprechen, wie Alter, Ethnie, Behinderung, Religion, nicht zählen; höchstens die Bereitschaft, sich selbst zu opfern. Drittens: Es geht nicht immer um die Frage, das eine oder das andere zu tun. Es wäre eine grobe Verkürzung der Debatte, die Bedeutung von künstlicher Intelligenz und die Möglichkeiten ethischen Programmierens auf solche Dilemmata-Fragen zu beschränken. KI kann viel mehr.

Und zwar?

Dabrock: Verkehrsströme berechnen, bei der medizinischen Diagnose unterstützen, Versicherungstarife mitgestalten, Empfehlungen beim Einkaufen geben, Suchergebnisse anzeigen, im industriellen Bereich zum Einsatz kommen. Das ist ein Riesenspektrum an Aufgaben.

Aber wie kommt die KI zu ihren Entschlüssen? Warum empfiehlt sie dem einen Versicherungstarif A, dem anderen Tarif B? Kann sich ein Arzt auf eine maschinell erstellte Diagnose verlassen? Wie findet die Kampf-Drohne ihre Ziele?

Dabrock: Die große Herausforderung besteht darin, dass die exakten Auswahlschritte, insbesondere bei den „Smarten Maschinen“, sich nicht nachvollziehen lassen. Aber auch wenn das so ist, haben zwei Grundsätze zu gelten: Zum einen müssen Organisationen oder auch Privatpersonen, die solche KI-basierten Maschinen nutzen, Transparenz walten lassen, welche Kriterien in die Berechnung eingeflossen sind. Zum anderen darf sich niemand herausreden, dass er keine Verantwortung für eine Entscheidung habe, sondern die Maschine. Am Ende muss eine menschliche oder juristische Person haften, wenn etwas schiefläuft.

