Angst und Hoffnung prallen aufeinander

Zum mächtigen braunen Stahlgerüst, mit dem sich die kalifornische Großstadt San Diego vom mexikanischen Tijuana schützt, ist es nur ein Steinwurf. Genau der richtige Platz für Hugo Castro (47) und sein „Café der Undokumentierten“, wie er das das kleine Lokal nennt.

Es ist ein Treffpunkt für Flüchtlinge aus ganz Lateinamerika und für Aktivisten, die sie unterstützen wollen. „Die Stimmung in der Stadt ist angespannt. Es gibt Rassisten, die Angst schüren“, sagt der gebürtige US-Amerikaner aus dem kalifornischen Salinas im Gespräch mit dieser Zeitung. Castro gehört zu der Gruppe, die sich „Engel der Grenze“ nennt und es sich zum Ziel gesetzt hat, den Migranten zu helfen.

Furcht vor Arbeitsplatzverlust

Weil der Abschnitt am nordwestlichen Zipfel Mexikos mit der Stahlmauer inzwischen auch ein Touristenmagnet ist, haben Hugo und seine Mitstreiter eine Idee entwickelt: Für jeden Kaffee, den ein Tourist kauft, gibt es mindestens einen Kaffee für Migranten gratis. „Die Idee ist, den Menschen, die auf der Flucht sind, Mittel zur Verfügung zu stellen“, sagt Castro. „Bienvenidas Migrantes“, „Migranten willkommen“, steht an der Eingangstür. „Irgendjemand muss diesen Menschen doch helfen“, sagt Castro. Seit zwei Monaten gibt es das Café, seither ist es zum Zentrum für Migranten geworden.

Doch nur eine Minute Luftlinie entfernt ist das Klima ganz anders. Nachbarn in „Playas de Tijuana“ haben den Migranten klargemacht, dass sie sie hier nicht willkommen heißen. Es gab hitzige Auseinandersetzungen, hie und da flogen die Fäuste und auch ein paar Steine.

Die Stadt an der Grenze ist gespalten. Fast täglich treffen neue Migranten der diversen Karawanen aus Mittelamerika ein. Inzwischen sind es Tausende. Sie sind mittlerweile in verschiedenen Auffanglagern in der ganzen Stadt verteilt. Während ihres Marschs durch Mexiko gab es von der lokalen Bevölkerung meist Unterstützung, allerdings befanden sich die Migranten nur auf der Durchreise und blieben meist nur einen Tag. In Tijuana ist die Reise erst einmal zu Ende. Nun befürchten die Bewohner Tijuanas, die Neuankömmlinge könnten ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen, Gewalt und Kriminalität könnten steigen.

Wachsende Konfrontation

Inzwischen stauen sich die Emotionen auf beiden Seiten. Die einen rufen zu Demonstrationen für die Würde der Flüchtlinge auf. Die anderen warnen vor einer Invasion Tijuanas und einem Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung. „Es ist schwer vorherzusagen, was passiert“, sagt Aktivist Hugo Castro. Tijuana steht eine heiße Phase bevor.

