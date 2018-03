Angst vor Hungersnot

Anzeige

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch legte Anfang 2017 einen Bericht mit Daten zu den Wasserständen des Turkana-Sees vor. Im Ferguson-Golf, einer der am meisten für Fischfang genutzten Regionen, sei der See seit November 2014 um 1,7 Kilometer zurückgegangen. Fällt der Wasserspiegel weiter, sieht Human Rights Watch die Ernährung von einer halben Million Menschen am Omo-Fluss und am Turkana-See bedroht. Am Omo-Fluss sollen außer dem Staudamm auf insgesamt 170 000 Hektar Zuckerrohr- und Baumwollplantagen entstehen.

Einer Studie der Universität Oxford zufolge will die äthiopische Regierung im Jahr 2024 über 30 Prozent des Wassers, das der Omo mit sich führt, entnehmen und nutzen. Laut der Studie würde der Wasserspiegel des Turkana-Sees dadurch dauerhaft um mindestens 13 Meter sinken, gemessen am Stand von 2012. Wären die Bewässerungsanlagen ineffektiv (wovon die Wissenschaftler ausgehen), würde der Wasserspiegel um mindestens 22 Meter abfallen – bei einer mittleren Wassertiefe von 30 Metern. brü