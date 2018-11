Angst vor Rückkehr der Gewalt

Am 29. März 2019 treten die Briten aus der europäischen Staatengemeinschaft aus. Mit dem Verbleib in der Zollunion und im Binnenmarkt wäre das britische Nordirland jedoch weiterhin eng an das EU-Regelwerk gebunden.

Die nordirische, erzkonservative Democratic Unionist Party (DUP), auf deren Stimmen die Londoner Minderheitsregierung von Premierministerin Theresa May seit dem Verlust der absoluten Mehrheit angewiesen ist, lehnt diesen Entwurf kategorisch ab, weil dann Kontrollen zwischen Nordirland und dem übrigen Königreich die Folge wären. Keine Sonderlösung, keine Spaltung des Landes – das fordern die EU-Skeptiker der DUP und reden von einer „blutroten Linie“.

Gefährdetes Erbe

Am Ende könnte die Verhandlungsgeschichte an der knapp 500 Kilometer langen Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland scheitern – und die Briten würden ohne Austrittsabkommen die Union verlassen. In diesem Fall fürchten viele beidseits der irischen Grenze die Rückkehr der blutigen Vergangenheit.

Der frühere irische Premierminister John Bruton sagt dieer Tage in London: „Wir, die kleinen Nachbarn, müssen mit den Folgen des Brexit leben.“ Er hat den mühsamen Friedensprozess in Nordirland begleitet. Bruton möchte dieses Erbe nicht gefährdet sehen durch Ideologen in Westminster. kap

