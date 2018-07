Anschlag direkt neben Wahllokal

Anzeige

Die Parlamentswahl gestern in Pakistan ist von Gewalt überschattet worden. Bei einem Selbstmordanschlag im Südwesten des Landes kamen mindestens 31 Menschen ums Leben. Unter den Opfern in der südwestpakistanischen Stadt Quetta befänden sich auch Kinder und Polizisten, sagte Mohamed Jafar vom Civil Hospital in Quetta. Mindestens 35 weitere Menschen seien verletzt worden.

Der Selbstmordattentäter habe seine Bombe nach ersten Erkenntnissen inmitten einer Schlange von Wählern neben einem Polizeiauto gezündet, sagte der Sprecher der Polizei in Quetta, Mohamed Ramzan. Der Anschlag habe einem hochrangigen Polizisten gegolten, der die Sicherheitsvorkehrungen des Wahllokals habe prüfen wollen. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag über ihren Propagandakanal Amaq für sich.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen

Bereits im Vorfeld waren bei mehreren Anschlägen auf Wahlveranstaltungen mehr als 180 Menschen getötet worden. Die Wahl fand gestern unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt – mehr als 450 000 Polizisten und 370 000 Militärs sollten den Urnengang sichern.