Apotheken-App

Auch in anderen Bundesländern geht es mit der Telemedizin voran: In Hessen wurde 2018 ein „Kompetenzzentrum für Telemedizin und E-Health“ eröffnet. Hier werden digitale Techniken im Gesundheitswesen betreut und gefördert: zum Beispiel „Apojet“, eine App für Apothekenkunden. Der Kunde kann seine Medikamente digital in seiner Stammapotheke bestellen. Über die App wird er dann von der Apotheke informiert, wann die bestellten Arzneimittel abholbereit oder lieferbar sind.

In Rheinland-Pfalz wurde 2019 ebenfalls eine Telemedizin-Initiative gestartet: Praxisassistenten, die zu „Telemedizinassistenten“ geschult wurden, führen eigenständig Hausbesuche durch. Mit speziellen Geräten untersuchen sie den Patienten und erfassen die Gesundheitswerte. Die digitalen Daten werden an die Praxis übermittelt. Der Arzt kann sich per Video zuschalten und das weitere Vorgehen beschließen. Ein ähnliches Projekt läuft in Baden-Württemberg: Aktuell werden Medizinische Fachangestellte gesucht, die zu Versorgungsassistentinnen in der Hausarztpraxis (Verah) ausgebildet werden wollen. Die Fortbildungen finden im ganzen Land statt – auch in Mannheim.

