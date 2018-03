Armes reiches Land

Anzeige

Kommunen stellen Hilfe bereit, aber oft auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Für Menschen, die keinen Platz in regulären Unterkünften finden, gibt es Notquartiere. Zusätzlich sind Tagesstätten eingerichtet, in denen Obdachlose duschen oder sich Kleidung und Hygieneartikel abholen können. Ein warmes Essen gibt es auch bei den Tafeln oder in Kirchen. Sinken die Temperaturen ins Minus, rollen in einigen Orten Kältebusse los. Damit versorgen Ehrenamtliche in Stuttgart und Mannheim Menschen auf der Straße in den nächtlichen Stunden mit Decken oder heißem Tee.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.02.2018