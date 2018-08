Armut, Korruption, Unsicherheit

Große Herausforderungen stehen dem am Sonntag wiedergewählten Präsidenten Ibrahim Boubacar Keïta bevor. Mali ist eines der ärmsten Länder der Welt. Stabilität in Mali zu erreichen, ist für Deutschland wichtig: Der Staat ist Transitland für Migranten. Keïta hat die Stichwahl vom Sonntag mit 67,17 Prozent der Stimmen gewonnen. Sein Herausforderer Soumaïla Cissé (68) erhielt 32,83 Prozent der Stimmen. Das endgültige Ergebnis wird vom Verfassungsgericht erst noch verkündet.

Mit der Beteiligung an der UN-Friedensmission – der aktuell gefährlichsten weltweit – hat Deutschland in Mali Verantwortung übernommen. Für die Bundeswehr ist Mali knapp hinter Afghanistan der zweitgrößte Auslandseinsatz. Er kostet pro Jahr derzeit etwa 270 Millionen Euro. Der Bildungssektor hingegen scheint sträflich vernachlässigt: In Afghanistan investierte Deutschland von 2013 bis 2018 rund 350 Millionen Euro in Bildungsprojekte, in Mali 17 Millionen Euro, wie Zahlen des Berliner Entwicklungsministeriums zeigen.

Schwacher Rechtsstaat

„Das Militärische scheint gegenüber Entwicklungsinitiativen Priorität zu haben“, sagt Expertin Corinne Dufka, stellvertretende Westafrika-Direktorin bei der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Die internationale Gemeinschaft versäume es, sich mit den eigentlichen Ursachen des Konfliktes zu befassen, nämlich Korruption, Armut, einem schwachen Rechtsstaat sowie dem desolaten Gesundheits- und Bildungssystem. Dufka sagt: „Das sollte oberste Priorität sein, doch das steht ganz unten auf der internationalen Agenda.“

Junge Menschen müssten „ins Zentrum der Politik und der Maßnahmen der Friedensbildung rücken“, hatte Unicef-Direktorin Henrietta Fore zuletzt gefordert. „Wenn wir eine bessere Zukunft für Kinder in Mali sehen wollen, dann müssen wir heute in ihr Wohlbefinden investieren.“ dpa

