Auch Frauen durften wählen

Am 19. Januar 1919 waren die Bürger zur Wahl der verfassunggebenden Deutschen Nationalversammlung aufgerufen – erstmals auch Frauen. Die Wahlbeteiligung lag bei 83 Prozent. 423 Abgeordnete zogen ins Parlament ein, das am 6. Februar 1919 in Weimar erstmals zusammentrat.

Stärkste Fraktion war mit 165 Mandaten die SPD, die 37,9 Prozent der Stimmen erhalten hatte. Das Zentrum als zweitstärkste Fraktion kam auf 90, die liberale Deutsche Demokratische Partei (DDP) auf 75 Sitze. 43 Abgeordnete stellte die rechtskonservative Deutsch-Nationale Volkspartei (DNVP), 22 die rechtsliberale Deutsche Volkspartei (DVP). Die linke SPD-Abspaltung USPD war mit 22 Sitzen vertreten. Die gerade erst gegründete KPD hatte sich wegen ihrer damals ablehnenden Haltung zur parlamentarischen Demokratie nicht an der Wahl beteiligt.

Präsident Friedrich Ebert

Die SPD stellte mit dem gebürtigen Heidelberger Friedrich Ebert den Reichspräsidenten, der am 11. Februar 1919 vom Parlament gewählt wurde und bis zu seinem Tod 1925 Staatsoberhaupt war. Zum ersten Reichskanzler der Weimarer Republik wurde der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann berufen, der eine Koalition mit DDP und Zentrum führte. Die Regierung zerbrach schon im Juni 1919 am Streit über die Haltung zum Versailler Friedensvertrag mit den Weltkriegs-Siegermächten. Ihr folgte eine SPD-Zentrum-Koalition unter Regierungschef Gustav Bauer (SPD).

Am 31. Juli 1919 beschloss die Nationalversammlung die Verfassung der Weimarer Republik, die Ebert am 11. August in seinem Urlaubsort im nahen Schwarzburg (Thüringen) unterzeichnete und am 14. August 1919 in Kraft trat. Ihre letzte Sitzung in Weimar hielt die Nationalversammlung am 21. August ab, bevor die Abgeordneten am 30. September 1919 nach Berlin zogen. 1920 wurde der erste reguläre deutsche Reichstag gewählt. dpa/tö

