Was hinter Gefängnismauern geschieht, folgt eigenen Regeln. Jeder Tag beginnt morgens mit dem Ruf „Aufschluss. Lebenskontrolle“. Eine Reportage über einen freiwillig in der Justizvollzugsanstalt Mannheim verbrachten Tag.

Das kleine Türschloss am rechten unteren Rand des großen braunen Eisentors, es knackt zweimal, als Thomas Bordne (kleines Bild Mitte) den Schlüssel umdreht. Klack. Klack. Dann ist die Tür offen. Bordne führt mich durch sie hindurch. In eine „andere Welt“, wie er sagt. In seine Welt. Eine, „die für Außenstehende oft nicht begreifbar ist, weil sie über meine Arbeit wenig erfahren“. Seine Arbeit ist die des Vollzugsbeamten in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Mannheim.

Es ist 5.40 Uhr. Drei weitere Türen folgen. Klack. Klack – dann stehe ich inmitten des großen Gefängnisraums. Blicke auf den großen Turm in der Mitte, in dem die Zentrale untergebracht ist. Er ist umringt von Türen, Sicherungsnetzen und Treppenhäusern. Letztere münden in Flure – vier Flügel mit vier Stockwerken. Ruhig ist es. Eine beeindruckende, eine bedrückende Stille.

Das dritte Stockwerk im dritten Flügel, kurz: „drei, drei“, ist Bordnes Arbeitsstelle. 45 Hafträume beaufsichtigt der Vollzugsbeamte. Knapp 50 Gefangene. Räuber, Schläger, Vergewaltiger und Mörder. Ob ihn die Taten seiner Häftlinge interessieren? „Nein“, sagt er, ehe Kollege Dominik Münch ergänzt: „Wir müssen so oder so mit ihnen arbeiten.“ Natürlich bekommen die Beamten mit, aus welchen Gründen Inhaftierte hier sind. „Dann muss ich Profi sein.“ Bordne spielt darauf an, wenn er erfährt, dass Kinder zu Schaden gekommen sind. Doch: „Es ist meine Aufgabe, die Gefangenen unversehrt durch ihre Haftzeit zu bekommen. Alles andere muss ich ausblenden.“ Dazu gehört auch, Sexualstraftäter besonders zu schützen, stehen sie in der Hierarchie der Häftlinge doch an unterster Stelle. „Du musst funktionieren, dein Gewissen so gut es geht abschalten. Und dann: einfach machen“, sagt er, während er auf die Uhr über seiner Bürotür schaut.

Um 6 Uhr hallt die Stimme des Zentralbeamten über Lautsprecher: „Aufschluss. Lebenskontrolle.“ Bordne schließt seine 45 Zellentüren auf. Klack. Klack. Schnell müsse das gehen, „die müssen zur Arbeit“. Klack. Klack. Häftlinge strömen auf den Flur. Lärm. Gebrüll. Einige mustern mich. Kurz, doch es reicht, um ein beklemmendes Gefühl in mir zu wecken. Für jene, die aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten können, geht es wieder in die Zellen. „Einschluss, Stockwerk drei, drei.“ Bevor die Zellentüren verriegelt werden, tauschen einige Gefangene noch ein paar flapsige Sprüche mit Bordne aus. Er geht darauf ein. „Ich kann mir das erlauben. Andere nicht“, verrät er: „Wenn jüngere Kollegen mit Häftlingen so sprechen würden, bekämen sie von ihnen ganz schnell eine verpasst.“

Vollzugsbeamte sind unbewaffnet. Kein Schlagstock. Schon gar keine Schusswaffe. Einzig das Personalnotgerät, mit dem Kollegen zur Hilfe geholt werden können, unterstützt die Uniformierten. In letzter Zeit piepe das Gerät „wesentlich häufiger als noch in meinen ersten Jahren“. Das für Vollzugsanstalten zuständige Landesjustizministerium bestätigt das. Die Zahl der jährlichen Angriffe auf Vollzugsbeamte in Baden-Württemberg sei seit 2010 von zehn auf 32 gestiegen, teilt die Behörde auf Anfrage dieser Zeitung mit. 2015 wurde auch Bordne angegriffen. „Eine Grenzerfahrung, die ich niemandem wünsche.“

Immer wieder hallt die Stimme des Zentralbeamten im Verlauf des Tages über die Lautsprecher. „Einschluss drei, drei“, „Sport eins, drei“ oder „Deutschkurs zwei, vier“ sind Anweisungen, die täglich auf die Minute genau zu hören sind. Dann geht Bordne mit den Häftlingen immer die gleichen Wege. Zum Fahrstuhl. In den Keller. In die Wäscherei. Wieder hoch. Auf ihr Stockwerk. In ihre Büros. Wieder nach unten. In den Sportraum. Neun bis zehn Kilometer legt er so pro Tag zu Fuß zurück. „Das alles wirkt wie Routine“, sagt er: „Aber kein Tag ist wie der andere.“

Seit 1999 arbeitet der Mannheimer im mittleren Vollzugsdienst. Er gehört zu den erfahrensten Beamten, für Berufseinsteiger ist er Pate während ihrer Ausbildung. Ob Bordne jungen Menschen, etwa seinen Söhnen, zu dem Beruf raten würde? „Warum nicht?“, erwidert er: Doch es müsse klar sein, dass der Beruf „kein einfacher ist“.

Auch im Vollzugsdienst sei der Herbst 2015, das Jahr der Zuwandererbewegung, „ein Einschnitt gewesen“. Besonders die Sprachbarriere – Bordne spricht Englisch, aber kein Französisch oder gar Arabisch – sei ein immer größer werdendes Problem. „Nur wenige Migranten landen bei uns“, gibt er zu bedenken: „Doch die, mit denen wir es dann zu tun haben, erschweren die Arbeit, weil wir uns gegenseitig kaum verstehen.“

Mich fasziniert, was Bordne trotz all der Probleme an seinem Beruf fasziniert. So wirklich kann er das nicht beantworten, bedient sich eher Floskeln wie „sicheres Einkommen“ oder „täglicher Kontakt mit Menschen“, ehe er nachdenklich eingesteht: „Das kann ich pauschal eigentlich nicht beantworten.“ Wahrscheinlich ist es genau das, was Bordne so schätzt. Das Unberechenbare. Das gewisse Etwas. Das Nichtformulierbare. „Mein Beruf ist eben anders. Aber er ist großartig.“ Doch er schränkt auch ein: „Um ihn auszuüben, muss man ihn mit jeder Faser seines Körpers leben. Der Vollzug fordert dich – jeden Tag.“

Der Beamte macht sich viele Gedanken um den Zusammenhang zwischen seinem Beruf und dem Leben „da draußen“. Das, was „hier auf den Stockwerken sitzt, ist kein Spiegelbild der Gesellschaft draußen“. Extremfälle gehörten zu seiner Klientel. Bordne weckt in Gesprächen stets das Gefühl, dass er an das Gute im Menschen glaubt. Trotz seines Berufes, in dem er stets mit dem Schlechten konfrontiert ist. Trotz der Schwierigkeiten, die sich in den vergangenen Jahren aufgetan haben. „In meiner Freizeit versuche ich, das alles abzuwerfen.“ Das mache er vor allem beim Motorradfahren oder auf dem Fußballplatz.

Und dann geschieht tatsächlich das, was in letzter Zeit viel zu häufig passiere. „Alarm!“, brüllt Bordne mit Blick auf seinen Pieper. Er springt auf. Stürmt aus dem Büro. Schließt ab – und mich ein. Von drinnen höre ich, wie er über den Flur ruft: „Schließen. Schließen. Alles schließen.“ Während eine Kollegin die Häftlinge einschließt, stürmt Bordne zwei Stockwerke runter, erfahre ich später. Ich höre Gebrüll. Schreie. Beleidigungen. Es herrscht Aufregung. Hektik. Eingeschlossen in dem Büro, werde ich nur Ohrenzeuge. Doch trotz der verschlossenen Tür fühle auch ich mich unbehaglich. Begreife, was es heißt, hier zu arbeiten. Und dann – Ruhe. Knapp zehn Minuten ist nichts zu hören. Gar nichts. „Dienstbetrieb“, hallt es schließlich aus den Lautsprechern. Dann kommt Bordne wieder ins Büro. Verschwitzt zieht er die Jacke aus. Krempelt die Ärmel seines Hemdes hoch. Trinkt Wasser. Zwei Stockwerke weiter unten habe ein Häftling eine Sozialarbeiterin angegriffen, schildert er, immer noch außer Atem, die Szenerie. „Zwei Kollegen haben geblutet.“ Mit Platzwunden seien sie in ein Krankenhaus gebracht worden. „So einen heftigen Angriff habe ich lange nicht mehr erlebt.“

Die Stimmung den restlichen Tag über ist eine andere. Von flotten, lockeren Sprüchen – keine Spur. Immer wieder tauschen sich die Kollegen aus, schildern ihre Sicht des Angriffs. „Wenn die Polizei eine Festnahme vermeldet, schreit alles ,Hurra!’“, erklärt Bordne. Doch wenn die Täter zu Haftstrafen verurteilt werden, höre man von ihnen nichts mehr. „Dann erst beginnt unsere Arbeit, und wir haben das Problem an der Backe. Tag für Tag. Woche für Woche. Jahr für Jahr.“ Bordne ist der Schock über das Geschehene auch Stunden später noch anzumerken. Melden sich die angegriffenen Beamten nicht krank, wird der Angriff offiziell nicht vermerkt. „Diese Regelung stellt bei der statistischen Erhebung eine Vergleichbarkeit der Vorfälle sicher“, bestätigt das Justizministerium auf Anfrage.

Redaktionsmitglied Sebastian Koch verbrachte einen Tag in der JVA Mannheim und schildert hier seine Eindrücke.

