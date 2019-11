Aus der Arbeiterfamilie ins Rennen um die Präsidentschaft

Aus kleinen Verhältnissen in Oklahoma als erste Frau ins Weiße Haus – amerikanischer könnte eine solche Lebensgeschichte kaum sein. Die neue Spitzenreiterin im Feld der demokratischen Präsidentschafts- bewerber, Elizabeth Warren, will ihren Traum wahr machen.

Das schwarze Ausgehkleid geht Elizabeth Warren nicht aus dem Sinn. Wie es am Tag, nachdem die Gläubiger der Familie das Auto weggenommen hatten, ausgebreitet auf dem Bett im Elternschlafzimmer lag. Und die damals Zwölfjährige zusah, wie ihre Mutter versuchte, sich in das Stück hineinzuquetschen, das sonst nur für Hochzeiten und Beerdigungen aus dem Schrank kam.

„Na, wie sehe ich aus?“, fragte Pauline Herring ihre Tochter, die für sie immer schon „Betsy“ hieß. „Ist es zu eng?“ Das Kleid war zu eng. Aber sie hatte kein anderes, das sie zum Bewerbungsgespräch für einen Job als Telefonistin hätte anziehen können. Die Hausfrau, die neben Betsy noch deren drei Brüder Don Reed, John und David großzog, sah nach dem Herzinfarkt ihres Mannes keine andere Wahl, als sich im Alter von 50 Jahren für den ersten Arbeitsplatz ihres Leben zu bewerben.

Infolge der Krankheit verlor Warrens Vater eine Stelle als Verkäufer und musste sich auf Kommissionsbasis durchschlagen. Das reichte schon Anfang der 1960er Jahre nicht, die Hypothek für das Haus, die Gesundheitskosten und den Lebensunterhalt der Familie zu bezahlen. Die Eltern tranken, stritten sich und hatten Angst, alles zu verlieren.

Kindheit mit Streit und Schulden

„Der schlecht bezahlte Job meiner Mutter rettete uns das Haus“, erzählt Elizabeth Warren, die Spitzenreiterin im Feld der demokratischen Präsidentschaftsbewerber, bei Wahlkampfauftritten. „Wenn Sie wissen wollen, wer ich bin, haben Sie es gerade gehört.“

Der Aufstieg Warrens aus kleinsten Verhältnissen in Oklahoma zur Harvard-Professorin, US-Senatorin und vielleicht ersten Frau im Weißen Haus könnte amerikanischer kaum sein. Elizabeth kam am 22. Juni 1949 in einer Arbeiterfamilie zur Welt. Sie wuchs in einem konservativen Umfeld auf, in dem Bildung für Frauen nicht vorgesehen war. Dank ihres Ehrgeizes in der Schule verdiente sie sich ein Stipendium für die George Washington Universität in der US-Hauptstadt. Die Eltern hatten Bedenken und waren fast froh, dass die damals 19-Jährige ihr Studium abbrach, um ihrem „Sweatheart“, ihrem Liebling, aus Highschool-Tagen nach Houston zu folgen.

Finanzkrise als Wendepunkt

Sie heiratete Jim Warren, bekam zwei Kinder – Alex und Amelia – und schloss ihr Studium der Rechtswissenschaften ab. Danach strebte sie eine akademische Karriere an, die sie von Houston über die Universitäten von Austin und Pennsylvania nach Harvard brachte. Auf der Strecke blieb ihre erste Ehe. Ihren zweiten Ehemann, Bruce Mann, einen Rechtshistoriker, der heute auch in Harvard lehrt, heiratete sie im 1980.

Im Wahlkampf kommt Warren immer wieder auf diese Erfahrungen zu sprechen. Ihr Feminismus ist ein praktischer, der für gleiche Bildungschancen, Vereinbarkeit von Kindern und Karriere oder Lohngerechtigkeit kämpft.

„Liz war eine knallharte Konservative“, erinnert sich ihre Schulfreundin Katrina Harry, die in der Highschool mit Warren regelmäßig über Politik sprach. „Sie hat eine 180-Grad-Kehrtwende vollzogen.“ Der Wandel begann in den 1980er Jahren, als Warren anhand tausender Fälle erforschte, warum Familien bankrottgingen. Dabei fiel ihr auf, dass meist nicht Verschwendung und Unvernunft der Grund waren, sondern Dramen, die sie an ihre eigene Kindheit erinnerte: eine plötzliche Krankheit, ein Todesfall in der Familie oder ein verlorener Job.

Ihre Expertise brachte Warren 1995 einen Beratervertrag bei der unabhängigen „National Bankruptcy Review Commission“ ein, die Vorschläge für eine Reform des Insolvenzrechts an den Kongress machte. In dieser Zeit registrierte Warren sich erstmals als „Demokratin“ und lernte Joe Biden kennen, der sich als Senator aus dem Banken-Staat Delaware für die Finanzindustrie starkmachte.

In ihrem Buch „The Two-Income Trap“ von 2003 beklagt Warren, dass Senatoren vom Schlag Bidens Frauen im Stich ließen. Das Platzen der Immobilienblase und die „große Rezession“ bestätigten Warrens Befürchtungen. Aus patriotischer Verantwortung nahm sie 2008 das Angebot des damaligen Senatsführers der Demokraten, Harry Reid, an, über die Verteilung des fast eine Trillion Dollar großen Rettungspakets für die Finanzbranche zu wachen.

Sehr schnell beobachtete sie, dass weder der Republikaner Henry Paulson noch sein Nachfolger als Finanzminister, Timothy Geithner, daran interessiert schienen, den „unter Wasser“ geratenen Hausbesitzern zu helfen. Stattdessen händigten sie ohne größere Vorgaben Milliarden Dollar an Steuergeldern an Banken und Finanzinstitute aus, die Warren für die Krise verantwortlich machte.

Gesundheit, Bildung, Wohnen

Die Finanzindustrie konnte nicht verhindern, dass die von Warren erdachte Verbraucherschutz-Behörde CFPB im Rahmen der Finanzmarkt-Reformen im Jahr 2010 aus der Taufe gehoben wurde. Doch die Finanzindustrie blockierte der Rechtsprofessorin aus Harvard den Weg an die Spitze der Behörde. US-Präsident Barack Obama überzeugte die politische Novizin davon, stattdessen in Massachusetts für den Senatssitz des verstorbenen „liberalen Löwen“ Ted Kennedy anzutreten.

Wider alle Unkenrufe, die ihr prophezeiten, als Frau in einem Bundesstaat wie Massachusetts keine Chance zu haben, hängte sie den Republikaner Scott Brown am Wahltag ab. „Ich weiß zu kämpfen und ich weiß zu gewinnen“, entgegnet Warren den Skeptikern, die sie nun davor warnen, von US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf bis zur Unkenntlichkeit entstellt zu werden.

Den Präsidenten versucht sie im Wahlkampf so gut wie nicht namentlich zu erwähnen. „Wir gewinnen, wenn wir darüber sprechen, was kaputt ist, wie wir es ändern.“ Dafür hat Warren im Vorwahlkampf der Demokraten ein wahres Ideenfeuerwerk gezündet. Bis heute stellte sie 20 Programme vor, in denen sie unter anderem detailliert beschreibt, wie sie eine allgemeine Gesundheitsversicherung für alle („Medicare for All“) schaffen will. Sie hat Vorschläge für den freien Zugang zu Colleges und Universitäten, den Erlass von Ausbildungsschulden, den grünen Umbau der Wirtschaft, bezahlbaren Wohnraum, Zugang zu Kinderbetreuung oder die Zerschlagung der Technologie-Giganten Facebook, Google, Apple und Amazon.

Im Wahlkampf nimmt sie mit dem Satz „Ich habe einen Plan dafür“ immer wieder Bezug auf ihre Ideen und prägt damit die inhaltliche Debatte bei den Demokraten. An der Basis kommt das an. Kontinuierlich kletterte die zähe Kämpferin in den Umfragen empor. Zuletzt zog sie an Biden und ihrem Freund Bernie Sanders vorbei an die Spitze im ersten Vorwahl-Staat Iowa. In New Hampshire, dem anderen wichtigen Gradmesser bei den Vorwahlen der Demokraten, liegt sie hinter Sanders auf Platz zwei.

Trump wird sie als „Sozialistin“ abzustempeln versuchen und sie als Indianerprinzessin „Pocahontas“ verhöhnen. Letzteres ist Resultat des vielleicht größten Fehlers, den Warren begangen hat. Sie ließ sich vor der Bekanntgabe ihrer Präsidentschaftsbewerbung im Februar dazu verleiten, einen DNA-Test in Auftrag zu geben. Damit wollte sie nachweisen, indianische Vorfahren zu haben. Anschließend veröffentlichte Warren einen Werbespot, der eine „entfernte Verwandtschaft“ betonte. Womit sie sich bei den Ureinwohnern in die Nesseln setzte und Trump eine Steilvorlage gab. „Ich habe einen Fehler gemacht“, entschuldigte sie sich bei den indigenen Amerikanern, die ihr verziehen.

Ob sie im Fall einer Nominierung eine Chance hat, ins Weiße Haus zu ziehen, ist offen. Doch die Power-Frau lässt sich nicht beirren. Streitbar und aufrecht will sie die Herzen der Wähler erobern. Damit kommt sie so gut an, dass sie lange nach Ende der Veranstaltungen für Selfies mit Fans in die Kameras lächelt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.11.2019