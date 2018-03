„Ausschüsse sind sehr mächtig“

Anzeige

Berlin/Mannheim.Das Bild kennt jeder, der schon mal Nachrichten im Fernsehen gesehen hat: Es läuft eine Debatte des Bundestags – und zwei Drittel der Stühle sind leer. Das heißt aber nicht, dass die Politiker faul sind, sagt Christian Stecker (Bild), Politologe am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung. Ihr vornehmlicher Arbeitsort ist einfach ein anderer: „Die Haupttätigkeit der Abgeordneten findet in den Ausschüssen statt.“

Und das hat einen einfachen Grund: Niemand kann sich gleichzeitig mit der militärischen Lage in Afghanistan, den geheimen Tricks der Banker bei Cum-Ex-Geschäften und den Nöten Pfälzer Bauern auskennen. Darum spezialisieren sich die Volksvertreter meist auf einen Politikbereich.

Alle 23 ständigen Ausschüsse Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung Petitionsausschuss Auswärtiger Ausschuss Innenausschuss Sportausschuss Recht und Verbraucherschutz Finanzausschuss Haushaltsausschuss Wirtschaft und Energie Ernährung und Landwirtschaft Arbeit und Soziales Verteidigungs- ausschuss Familie, Senioren, Frauen und Jugend Gesundheit Verkehr und digitale Infrastruktur Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Menschenrechte und humanitäre Hilfe Bildung, Forschung und Technikfolgen-abschätzung Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Tourismus Angelegenheiten der Europäischen Union Kultur und Medien Digitale Agenda

Spiegelbildlich zur Regierung bildet das Parlament dann Ausschüsse, für jedes Ministerium mindestens einen. In die entsenden die Fraktionen, also die gewählten Vertreter einer Partei, ihre Fachleute – und zwar proportional zu ihrem Anteil an Wählerstimmen. So setzen sich die 23 ständigen Ausschüsse, die zwischen 14 und 49 Mitglieder haben, zusammen.