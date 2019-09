Außerhalb der Arbeitszeit

Eine besondere Form des Streiks soll am Freitag erfolgen. Außergewöhnlich ist, dass auch Unternehmen ihre Beschäftigten aufrufen, die Arbeit ruhen zu lassen – oder dies zumindest wohlwollend tolerieren. So heißt es bei Flixbus: ,,Wir geben allen Mitarbeitenden, die an den Streiks teilnehmen möchten, frei.“

Für Ende der Woche kündigt die von Greta Thunberg initiierte Kampagne Fridays for Future einen „weltweiten Klimastreik“ an. Unterstützt wird das unter anderem von Kirchen, Gewerkschaften – und eben Unternehmen. Unter dem Motto „Entrepreneurs for Future“ firmieren über 3000 Firmen, etwa der Babynahrungshersteller Hipp, der Freiburger Energieversorger Badenova und der Müllverwerter Remondis.

Wobei das, was geplant wird, kein Streik ist. Die Klima-Aktivisten spielen mit diesem Begriff. Tatsächlich handelt es sich um kurzfristige Kundgebungen und Demonstrationen, zu denen auch Firmenleitungen aufrufen. In vielen, besonders den großen Unternehmen, geht der Betrieb weiter.

Abbau von Überstunden

So werden Mitarbeitende der Flixbus-Zentrale zwar an der Kundgebung in München teilnehmen. Deshalb fällt allerdings kein einziger Bus aus, hofft ein Pressesprecher. Denn die Fahrzeuge gehören kleinen Betrieben, die Flixbus beauftragt. Die Fahrer müssen weiterarbeiten. Auch beim Versandhändler Otto in Hamburg dürfen die Beschäftigten demonstrieren. „Wir freuen uns über eine engagierte Teilnahme“, heißt es. „Unsere flexiblen Arbeitszeitmodelle erlauben das vielen Kolleginnen und Kollegen.“ Übersetzung: Wer ein paar Stunden zum Klima-Streik geht, tut das in der Freizeit.

Die Leitungsebene des bundesweiten Wasser- und Energieversorgers Veolia betrachtet es ebenfalls wohlwollend, wenn Beschäftigte am Freitag für den Schutz des Klimas eintreten. Für ihre Abwesenheit vom Arbeitsplatz müssen sie Überstunden einsetzen. Das Freiburger Energieunternehmen Badenova erlaubt, die Demo-Teilnahme „bis zu einer Stunde als Arbeitszeit“ zu buchen. ,,Für den Rest des zeitlichen Aufwandes kann/soll das Gleitzeitkonto genutzt werden.“

Modulor in Berlin, ein Geschäft für Architekten- und Modellbaubedarf, leistet es sich, am Freitag zu schließen. Die 180 Mitarbeiter können sich für eine von drei Varianten entscheiden: Arbeiten erledigen, zur Demo gehen oder an Klima-Workshops der Firma teilnehmen. Dabei soll es darum gehen, wie das Unternehmen nachhaltiger wird. Wobei die Leitung weiß: ,,Solche Maßnahmen werden das Klima nicht retten. Das kann nur deutlich weniger Konsum.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019