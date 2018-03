Anzeige

Angehörige von jungen Pflegebedürftigen stehen mit ihren Problemen oft ganz allein da. Um diese Situation zu verbessern, möchte die Mannheimerin Hildegard Young gerne eine Gruppe gründen. Betroffene aus der Region könnten sich austauschen, von den Erfahrungen der anderen profitieren oder sogar ganz konkrete Ziele verfolgen: „Wenn wir mehrere wären, könnten wir vielleicht sogar erreichen, dass in einem Heim eine Wohngruppe für jüngere Menschen entsteht“, sagt die Mannheimerin, deren Ehemann Kenneth Young mit nur 58 Jahren in einem Seniorenheim lebt. Solch eine Einrichtung könnte dann viel gezielter auf die Bedürfnisse von Menschen unter 65 Jahren eingehen. Interessierte können sich per E-Mail an folgende Adresse wenden: mad

Info: alzheimer2young @gmail.com