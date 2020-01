Auswirkungen auf die Wirtschaft

Das Coronavirus in China könnte nach Einschätzung von JPMorgan „deutliche Abwärtsrisiken“ für die konjunkturelle Entwicklung zu Folge haben, wenn es sich ausbreitet. Das ergab eine Studie von Ökonomen der US-Investmentbank, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die JPMorgan-Experten erkennen im bisherigen Verlauf der Krankheit Parallelen zur Sars-Pandemie 2002/03. Sollte sich die neue Krankheit ähnlich gravierend entwickeln, dann könnte dies „in den kommenden ein bis zwei Quartalen“ verschiedene Bereiche der chinesischen Wirtschaft belasten, heißt es in der Studie. Die JPMorgan-Experten nannten an erster Stelle den Tourismus. Darüber hinaus dürfte dann auch die Transportbranche betroffen sein. dpa

