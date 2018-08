Autonome Busse im Echtbetrieb

Entscheidend für die Bewertung von öffentlichem Nahverkehr in europäischen Großstädten ist der sogenannte Modal Split. Dabei geht es darum, wie hoch der Anteil der Autofahrer, Fußgänger, Fahrradfahrer und jener ist, die den ÖPNV nutzen.

In Berlin etwa war im Jahr 2017 gemäß dem Bericht „Mobilität in Deutschland“ des Verkehrsministeriums die Gruppe der Autofahrer mit 33 Prozent am höchsten, der Anteil der Fußgänger liegt bei 27 Prozent, der Fahrradfahrer bei 15 Prozent, ein Viertel – 25 Prozent – benutzt den öffentlichen Nahverkehr.

In Wien benutzen 39 Prozent den öffentlichen Verkehr, 28 Prozent fahren mit dem Auto, wie in Berlin gehen 27 Prozent zu Fuß und sieben Prozent sind mit dem „Radl“ unterwegs, wie man in Wien sagt. Älteren Studien zufolge ist der Anteil des öffentlichen Nahverkehrs in Prag und in Madrid noch höher als in Wien. aw