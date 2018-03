Bankenmetropole muss sparen

Anzeige

Dabei wirft so gut wie niemand dem über Parteigrenzen hinweg geschätzten Kämmerer vor, schlecht gewirtschaftet zu haben. Becker nennt vor allem zwei Ursachen für die Verschlechterung der Finanzen: Der Hauptgrund sei das rapide Wachstum der Metropole. „Frankfurt ist allein in den letzten zehn Jahren um 100 000 Einwohner auf jetzt 740 000 gewachsen“, sagt er. Das erfordere einen gewaltigen finanziellen Kraftakt: „Und jede neue Kita erfordert ja entsprechendes Personal und Betriebskosten, jeder Grünstreifen in einem Neubaugebiet Pflege und Unterhaltung.“

Zudem dürfe man nicht nur die Bankhochhäuser sehen. Auch in Frankfurt seien viele Menschen auf soziale Transferleistungen angewiesen. Der Anteil der Hilfsbedürftigen ist laut Becker von fünf auf sieben Prozent gestiegen. Unter anderem auch deshalb sieht Becker trotz Kritik des Landesrechnungshofs keine Alternative zu den 740 zusätzlichen Stellen in der Stadtverwaltung, die eingeplant sind.

Der zweite entscheidende Grund für die verschlechterte Finanzlage liegt Becker zufolge bei Einschnitten, die das Land vorgenommen hat. Mit dem Argument hoher Pro-Kopf-Einnahmen bei der Gewerbesteuer wurden etwa die Schlüsselzuweisungen an die Stadt von gut 120 Millionen Euro im Jahr 2014 schrittweise auf 8,5 Millionen im vergangenen Jahr zurückgefahren – und dürften bald bei Null liegen.

Klage gegen das Land im Gespräch

Natürlich habe Frankfurt höhere Gewerbesteuereinnahmen als etwa die Nachbarstadt Offenbach, räumt der Kämmerer ein. Aber dafür müsse die Stadt auch viele Aufgaben für Bewohner des Umlands schultern, etwa im öffentlichen Nahverkehr oder der Kultur. Zudem ist auch das Aufkommen der Gewerbesteuer vergangenes Jahr um mehr als 70 Millionen Euro zurückgegangen.

Obwohl Becker wie Finanzminister Thomas Schäfer der CDU angehört, scheut er nicht vor eine Klage gegen die Landesregierung wegen der Kürzungen zurück. Zumal noch andere Belastungen hinzukommen: der Wegfall des bisher vom Land der Stadt zugestandenen Anteils an der Grunderwerbsteuer von allein 146,7 Millionen im Jahr 2016, die Weiterentrichtung der erhöhten Gewerbesteuerumlage auch nach Wegfall der Pflichtzahlungen in den Fonds für die deutsche Einheit und die Mitfinanzierung der Hessenkasse zur Entlastung der Kommunen von Kassenkrediten, von der Frankfurt selbst nichts hat. In einer von SPD und Grünen unterstützten Erhöhung der Gewerbesteuer sieht Becker aber keine Lösung: Wenn dann Firmen ins Umland abwandern, wäre der Mehrerlös schnell dahin.

