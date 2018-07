Basis ringt um Zukunft der CDU

Anzeige

Unauffällig, aber zielstrebig

Während die CDU-Mitglieder aus Heidelberg und der Region auf ihre im Stau stehende Generalsekretärin warten, haben sie die Möglichkeit, Karten auszufüllen. Einige formulieren Fragen, andere nennen nur Stichpunkte, die im neuen Grundsatzprogramm berücksichtigt werden sollen. Das jetzige stammt aus dem Jahr 2007. Darin enthaltene Sätze wie „Wir bekennen uns zur Wehrpflicht“ oder „Wir streben eine Laufzeitverlängerung von sicheren Kernkraftwerken an“ sind längst überholt und zeigen, wie schnelllebig die Zeiten geworden sind.

Ein Raunen geht durch den Saal. Plötzlich ist AKK – wie Annegret Kramp-Karrenbauer genannt wird – da. Ohne großes Empfangskomitee, ohne Tour-Bus. In ihrer weißen Hose und dem gestreiften Shirt eher unauffällig, dabei aber zielstrebig, geht die frühere saarländische Ministerpräsidentin nach vorn, stellt sich vor die blaue Tafel, an der jetzt zahlreiche Karteikarten hängen; geordnet nach den Oberbegriffen „Wirtschaft“ – „Soziales“ – „Europa“ – „Migration“ – „CDU“.

Los geht es mit „Wirtschaft“. Ein Unternehmer macht sich vor allem Sorgen um den Mittelstand, der von Verordnungen und Bürokratie erdrückt werde. AKK hört aufmerksam zu, macht sich zwischendurch Notizen, lässt den Redner seinen Standpunkt ausführlich darstellen. Ein weiterer Mann wünscht sich ein zukunftsfähiges Steuermodell, stört sich an Gesetzen, „die die Bürger gängeln und bevormunden“.

„Da sind wir schon mitten in der Grundsatzdebatte“, entgegnet Kramp-Karrenbauer. Bürokratie, das sei allen bewusst, bringe auch Sicherheit. „Und da müssen wir uns fragen, wie viel Freiheit gewähren wir dem Einzelnen und wie viel Risiko nehmen wir dafür inkauf?“

Eine für den Abend typische Situation. Immer wieder versucht die Generalsekretärin, das Grundsätzliche aus den Redebeiträgen herauszufiltern. Und: Sie spielt den Ball gern zurück. „Was schlagen Sie konkret vor?“, will sie etwa wissen, als ein CDU-Mitglied fragt, wie die Digitalisierung in den Schulen vorangetrieben werden könne. AKKs Ziel, das macht sie mehrfach deutlich: Das neue Grundsatzprogramm soll von unten nach oben entwickelt werden. Aus den Ergebnissen der Zuhör- Tour entstehen in Programmklausuren Texte. Ab dem Frühjahr 2020 ist dann eine „Antwort-Tour“ geplant, auf der der Entwurf diskutiert wird. Ende 2020 soll das neue Programm schließlich auf einem Parteitag verabschiedet werden.

Kramp-Karrenbauer ist den direkten Kontakt mit den Menschen gewöhnt, das merkt man. Im kleinen Saarland hat sie Wahlkampf per Händedruck gemacht, nicht von oben herab. Auch im Alten Hallenbad springt der Funke schnell über. Die Generalsekretärin hört den Menschen zu, die Menschen hören ihr zu.

Unangenehm wird es für die Politikerin an diesem Abend zu keinem Zeitpunkt – auch wenn sich mitunter Ärger Bahn bricht. Die aktuelle politische Situation, insbesondere die Flüchtlingsfrage und der Asylstreit mit der CSU, mag in Heidelberg keine so große Rolle spielen wie an anderen Orten der Zuhör-Tour. Bedeutend sind sie dennoch. Und das nicht nur, weil der ursprünglich für Mitte Juni vorgesehene Besuch der CDU-Generalsekretärin auf dem Höhepunkt der Asyl-Krise äußerst kurzfristig abgesagt werden musste. AKK wurde in Berlin gebraucht.

Andere Akzente

Auch heiklen Themen weicht die Politikerin nicht aus und bezieht durchaus Stellung. Als ein Mann die Worte von Bundeskanzlerin Angela Merkel „Ich wüsste nicht, was ich hätte anders machen sollen“ in Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik bringt und diese dafür scharf kritisiert, lässt die Generalsekretärin ihn – wie alle anderen auch – ausreden. Später aber weist sie deutlich darauf hin, dass das Zitat aus dem Zusammenhang gerissen ist und sich auf die Kampagne der CDU zur Bundestagswahl bezog. „Ich würde darum bitten, sich diese Pressekonferenz in der Mediathek noch einmal sehr genau anzuschauen.“ Damit stellt sich AKK klar vor die Bundeskanzlerin, der sie sehr nahe steht. So nah, dass FDP-Chef Christian Lindner einmal äzte, im Adenauerhaus gebe es neben einer großen nun noch eine kleine Merkel.

Das aber stimmt so nicht, wird in Heidelberg deutlich. Sicher, AKK unterstützt die Kanzlerin in der Flüchtlingspolitik und dürfte die CDU kaum nach rechts führen. Dennoch setzt sie in vielen Punkten andere Akzente als Merkel, als deren Nachfolgerin sie von vielen bereits gehandelt wird. Was etwa die Ehe für alle betrifft, zeigt sie sich auch in Heidelberg sehr konservativ, merkt allerdings an, dass ihr Sohn – ein Mitglied der Jungen Union – diese Position nicht nachvollziehen könne. „Der gesellschaftliche Wandel findet auch in der Partei statt“, stellt sie fest und fordert: „Wir dürfen nicht zu feige sein, das auszudiskutieren.“

Zusammen stark

Als es zum Abschluss über die Identität der CDU geht, betont sie noch einmal die Bedeutung der christlichen Werte. „Das C setzt Maßstäbe.“ Wichtig sei ihr, dass in der Diskussion auch Unterschiede ausgehalten werden. „Alles zusammen macht uns stark als Volkspartei.“ Für ihre Worte wird AKK mit langem Applaus belohnt. Auch Franziska Marten ist sehr zufrieden mit dem Abend. „Mir hat besonders gut gefallen, dass sie nach konkreten Vorschlägen gefragt hat“, lobt die Studentin. Schließlich sei es einfach zu kritisieren, aber „sie hat dazu angeregt, sich selbst einmal Gedanken zu machen, wie man etwas lösen kann.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.07.2018