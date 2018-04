Bayerische Maxburg

Anzeige

Das Hambacher Schloss geht auf die Kästenburg (Kastanienburg) zurück, die 1030 unter Salierkaiser Konrad II. errichtet wurde. Im Mittelalter war die Burg eine der bedeutendsten Befestigungen des Stiftes Speyer und seit Ende des 12. Jahrhunderts Aufenthaltsort der Speyerer Bischöfe.

Ab dem 15. Jahrhundert nahm die Bedeutung ab. Französische Truppen zerstörten die Burg 1688 im Pfälzischen Erbfolgekrieg. Als ehemaliges Kirchengut ging sie 1797 in französischen Staatsbesitz über. Als 1816 die Pfalz bayerisch wurde, fiel die Ruine mit der linksrheinischen Pfalz an das Königreich Bayern. 1842 bekam der bayerische Kronprinz Maximilian zu seiner Hochzeit das Schloss geschenkt, das von da an Maxburg genannt wurde. Der Landkreis Neustadt an der Weinstraße (heute Landkreis Bad Dürkheim) kaufte das Schloss 1952. Bis Anfang der 1980er Jahre wurde es wieder aufgebaut. 2002 ging das Eigentum auf die Stiftung Hambacher Schloss über. jung