Besitzer von Diesel-Fahrzeugen befürchten „kalte Enteignung“

Warum ist bei Fahrverboten immer wieder von einer „kalten Enteignung“ die Rede?

Schon die Unsicherheit darüber, ob es Einschränkungen für Diesel-Fahrzeuge geben wird, hat sich bei den Restwerten der Autos negativ bemerkbar gemacht. Die Wiederverkaufswerte könnten zumindest in Regionen mit Fahrverboten ins Bodenlose fallen. Deshalb sprechen Kritiker auch von einer Enteignung durch Streckensperrungen.

Können die Kommunen Fahrverbote überhaupt umsetzen?

Das ist mit der derzeit geltenden Rechtslage nahezu unmöglich. Denn von außen ist einem Diesel nicht anzusehen, welche Schadstoffnorm sein Motor erfüllt, also ob es sich um eine alte Dreckschleuder oder ein modern ausgestattetes Fahrzeug handelt. Deshalb fordern Umweltverbände eine blaue Plakette für saubere Diesel ab der Euro-6-Norm. Damit wäre leicht erkennbar, ob ein Fahrzeug in einer Stadt fahren darf oder nicht. Die große Koalition lehnt diese Kennzeichnung ab. Denn damit würden womöglich zehn Millionen Besitzer älterer Dieselmodelle vom Stadtverkehr ausgeschlossen. Und auch Taxi- oder Handwer-kerflotten wären stark von Einfahrverboten betroffen. Die Kommunen befürchten zudem einen Schilderwald, wenn sie einzelne Strecken für bestimmte Autos sperren müssten. Sollte es allerdings tatsächlich zu ersten Fahrverboten kommen, müsste der Bund wohl eine bundeseinheitliche Kennzeichnung einführen.

Wird das städtische Leben bei Fahrverboten zum Erliegen kommen?

Die Verwaltungsrichter haben die Verhältnismäßigkeit der Mittel zur Luftreinhaltung angemahnt. Dies beinhaltet Ausnahmen von Fahrverboten, zum Beispiel für Rettungswagen, Pflegedienste oder auch Handwerksbetriebe, ohne die das kommunale Leben undenkbar wäre. In welchem Ausmaß Städte bei unausweichlichen Fahrverboten Ausnahmen zulassen, muss die Praxis aber noch zeigen.

Wie geht es weiter?

Mit einem Sofortprogramm ,,Saubere Luft“ will der Bund die schnelle Umrüstung der kommunalen Nahverkehrsflotten fördern und einen Beitrag für den Aufbau intelligenter Verkehrssteuerungssysteme leisten. Angeschafft werden beispielsweise auch Elektrobusse. Mit all diesen Maßnahmen soll der Schadstoffausstoß im Verkehr so weit gesenkt werden, dass die europäischen Grenzwerte nach und nach eingehalten werden können. Die Deutsche Umwelthilfe, die in 19 Städten vor Gericht Fahrverbote erzwingen will, geht nicht davon aus, dass dieses Programm ausreichen wird. Notfalls will der Verein dann die Kommunen auf dem Klageweg zu Fahrverboten zwingen.

Wie real ist die Gesundheitsgefahr durch Stickoxide?

Experten des Umweltbundesamts haben viele Studien zur Gefahr von Stickoxiden ausgewertet. Trotz einer nach eigenen Angaben sehr vorsichtigen Rechnung kam heraus: Mindestens 6000 Menschen im Jahr sterben in Deutschland vorzeitig allein an Herz-Kreislauf-Krankheiten, die von Stickoxid ausgelöst werden. Die EU, die anders rechnet, geht von 10 400 vorzeitigen Todesfällen aus. Wissenschaftler nehmen außerdem an, dass auch Schlaganfälle, Lungenerkrankungen wie Asthma oder COPD sowie Diabetes durch Stickoxide ausgelöst oder verschlimmert werden können. Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin hat das Urteil gestern begrüßt und fordert die Kommunen auf, die Fahrverbote in den stark mit Abgasen belasteten Regionen auch umzusetzen. (mit dpa/mad)

