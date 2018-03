Bisher ging immer alles glatt

Anzeige

Berlin/Mannheim.Geht es nach dem Gesetz der Serie, dann ist Angela Merkels (CDU) Wahl zur Bundeskanzlerin heute reine Formsache. Denn seit der ersten Kanzlerwahl 1949 erhielten alle Nominierten bereits im ersten Wahlgang die jeweils erforderliche Mehrheit. Knapp war es nur einmal, nämlich gleich bei der ersten Wahl, als Konrad Adenauer (CDU) nur mit seiner eigenen Stimme auf die 202 notwendigen Voten kam. Derzeit liegt die Kanzlermehrheit bei 355 Stimmen, die große Koalition verfügt über 399. Es sollte also auch diesmal locker reichen.

Spannung kam in der Vergangenheit nur auf, wenn versucht wurde, den amtierenden Regierungschef in der laufenden Legislaturperiode per konstruktivem Misstrauensvotum zu stürzen. Zwei Mal wurde dieses in der Verfassung vorgesehene Instrument (Artikel 67 GG) eingesetzt. 1972 trat Rainer Barzel (CDU) gegen Willy Brandt (SPD) an. Da es jedoch aufgrund von Bestechung zwei Abweichler gab, scheiterte der Versuch. Erfolgreich war dagegen zehn Jahre später Helmut Kohl (CDU). Die FDP wechselte 1982 von der SPD zur Union und verhalf Kohl zur Mehrheit – und zur Kanzlerschaft.

In beiden Fällen kam es zur vorgezogenen Neuwahl. Wie auch in den Jahren 1990 (wegen der deutschen Wiedervereinigung) und 2005. Schon am Abend der SPD-Niederlage bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen kündigten der Bundesvorsitzende Franz Müntefering und Kanzler Gerhard Schröder (auch SPD) eine vorgezogene Bundestagswahl an. Der Grund: Beide sahen das Vertrauen der Bevölkerung in die rot-grüne Bundesregierung nicht mehr als gegeben an.