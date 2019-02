Boykott-Aufruf im Parlament

Belgrad.Das Oppositionsbündnis Allianz für Serbien (SZS) hat einen Boykott des Parlaments ausgerufen, der so lange andauern soll, bis Bedingungen für freie und faire Wahlen vorliegen. „Wir wollen nicht Teil einer Fassaden-Demokratie sein“, hieß es in einer Erklärung, die das Bündnis vor einer Woche in Belgrad veröffentlichte. „Wir wollen nicht ein totalitäres Regime legitimieren, das jegliche Opposition erstickt und politische Gegner als Staatsfeinde behandelt“, hielt das Papier weiter fest.

Wahlen stehen derzeit in Serbien keine an. Das gegenwärtige Parlament hat ein Mandat bis 2020. Präsident Aleksandar Vucic, der die eigentliche Macht im Land ausübt, ließ aber gelegentlich anklingen, dass es vorgezogene Neuwahlen zum Parlament noch in diesem Frühjahr geben könnte. SZS ist ein Bündnis, das ein breites Spektrum von Parteien von links bis ganz rechts umfasst. Ihm gehört die sozialdemokratische Demokratische Partei (DS), die zuletzt von 2007 bis 2012 regierte, ebenso an wie die konservativ-liberale Volkspartei (NS) des ehemaligen Außenministers Vuk Jeremic oder die klerikal-völkische Partei Dveri.

Die Parteienallianz wirft Vucic vor, den Großteil der Medien unter seine Kontrolle gebracht zu haben, um sie zur Glorifizierung seiner Person und zur Diffamierung von Kritikern zu missbrauchen. Ihre Forderungen decken sich mit denen jener Bürgerbewegung, die seit elf Wochen jeden Samstag gegen die Herrschaft von Vucic demonstriert. dpa

