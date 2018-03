Brexit verschärft Situation

Anzeige

Die Banken sitzen nicht nur in den Startlöchern. Sie sind bereits losgelaufen. Im ersten Quartal werden die ersten Schritte für den Umzug von London nach Frankfurt eingeleitet. Der Brexit wird das deutsche Finanzzentrum verändern. Bis zu 10 000 Banker könnten von der Themse an den Main ziehen, vermutet Hubertus Väth, Geschäftsführer der Marketing-Vereinigung Frankfurt Main Finance. Gleichwohl spielt das Thema im Wahlkampf um den neuen Frankfurter Oberbürgermeister praktisch keine Rolle. Morgen wird gewählt.

Hauptgrund für das frühzeitige Treiben der Banken: Es geht nicht nur um die Verlagerung von Büros. Aufwendiger ist der Umzug von Rechnern, Handels- und Kundenbetreuungssystemen. Allein das nimmt ein Jahr in Anspruch, sagt Stefan Hoops von der Deutschen Bank. Er leitet dort das Kapitalmarktgeschäft. Wobei die Deutsche Bank in einer komfortableren Lage ist als asiatische und US-Banken, die die EU bislang von London betreuen. Ihnen fehlt nach dem Brexit der notwendige EU-Pass für Geschäfte in der Union. Den gibt es nur, wenn sie Ableger in der EU einrichten. Ein Briefkasten reicht der Europäischen Bankenaufsicht nicht. Die mit Abstand größte Zahl an Bankern kommt folglich von nichteuropäischen Instituten. Bei der Deutschen Bank sind es nur einige Hundert.

Spitzenmiete bei 41 Euro

Längst wirkt sich der Brexit auf den Frankfurter Immobilienmarkt aus. Die Nachfrage nach Büroraum ist deutlich gestiegen. „2017 wurden 810 000 Quadratmeter neu vermietet, 47 Prozent mehr als 2016“, sagt Oliver Barth von BNP Paribas Real Estate. Die monatliche Spitzenmiete ist auf 41 Euro pro Quadratmeter geklettert. Mehrere neue Hochhäuser sind im Bau.