Buhlen um die Streitkräfte

Angesichts des offenen Machtkampfs zwischen Regierung und Opposition in Venezuela buhlen Präsident Nicolás Maduro und der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó um die Unterstützung der Streitkräfte. „Wir wollen, dass die Soldaten die Verfassung und den Bürgerwillen achten“, sagte Guaidó in einem gestern veröffentlichten Interview der kolumbianischen Zeitung „El Tiempo“.

Die Führungsriege der Streitkräfte steht noch immer treu zu Maduro. „Wir werden das Vaterland nicht ausliefern. Wir sind bereit, dafür zu sterben“, sagte Verteidigungsminister Vladimir Padrino.

Unzufriedene Soldaten

Die Opposition führt bereits Gespräche mit Militärs und zivilen Regierungsvertretern über einen Machtwechsel in dem südamerikanischen Land. Das sagte Guaidó in einem Interview der „Washington Post“. Gerade in den unteren und mittleren Rängen seien viele Soldaten unzufrieden mit der Situation.

Die Kontrolle über die Streitkräfte gilt als Schlüssel zur Macht in Venezuela. Guaidó veröffentlichte das vom Parlament verabschiedete Amnestiegesetz, das Militärs Straffreiheit zusichert, wenn sie sich an der Wiederherstellung der demokratischen Ordnung beteiligen.

Papst besorgt

Venezuelas Verteidigungsminister wies das Gesetz als Versuch zurück, einen Keil zwischen die Soldaten zu treiben. „Es ist ein großer Fehler, eine Institution wie die Streitkräfte dazu aufzurufen, mit dem Recht zu brechen“, sagte Padrino. „Das Amnestiegesetz ist ein Instrument der Manipulation, niemand in den Streitkräften glaubt daran.“

Papst Franziskus zeigte sich angesichts der eskalierenden Krise in Venezuela besorgt. „Das Blut ist keine Lösung“, sagte das Katholikenoberhaupt auf dem Rückweg vom Weltjugendtag in Panama. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019