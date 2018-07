Bunte WM ändert nichts an Menschenrechtslage

Anzeige

Ein Vertreter der russischen Beobachterkommission sagte, im Norden hätten eben viele Menschen Probleme mit ihren Zähnen. Eine zynische Aussage. Bis zu 90 Tage könnten Hungerstreikende zuweilen durchhalten, bemerken Wissenschaftler. „Oleg wird nicht aufgeben“, sagen Senzows Cousine und sein Anwalt gleichermaßen.

Aufgeben will auch Kirill Serebrennikow nicht. Der 48-jährige Regisseur, der in Moskau genauso inszenierte wie in Paris, Berlin oder Stuttgart, soll zwischen 2011 und 2014 rund eine Million Euro veruntreut haben. Seit einem Jahr steht der Mann, der für das liberale Russland den kulturellen Aufbruch verkörpert, nationalistisch-religiösen Fundamentalisten jedoch als eine Art Anti-Christ gilt, unter Hausarrest. Auch für Serebrennikow hatten sich Politiker und Kulturschaffende eingesetzt – ohne Erfolg.

„Vorwürfe konstruiert“

Genauso wie für Ojub Titijew, den Vorsitzenden der Menschenrechtsorganisation „Memorial“ in Tschetschenien, oder Juri Dmitrijew, den Menschenrechtsaktivisten aus Karelien an der finnischen Grenze. Titijew widmete sich den heutigen Verbrechen des Kadyrow-Regimes und wurde wegen angeblichen Drogenbesitzes festgenommen. Dmitrijew gab in jahrelanger Forschungsarbeit Stalin-Opfern ein Gesicht, baute für ihre Nachkommen Gedenkorte in karelischen Wäldern. In einem aufsehenerregenden Prozess wegen Kinderpornografie wurde er erst im April freigesprochen. Wegen angeblichen Missbrauchs seiner Pflegetochter ist er seit Ende Juni erneut in Haft. Auch diese Vorwürfe halten Beobachter für konstruiert.

Senzow, Serebrennikow, Titijew, Dmitrijew sind die bekanntesten Namen in einem politischen System, das sich wegen einiger bunter WM-Wochen keineswegs freier und rechtsstaatlicher zeigt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.07.2018