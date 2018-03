Burg als Industriestätte

Anzeige

Teil deutscher Genossenschaftsgeschichte ist die „Großeinkaufsgesellschaft deutscher Konsumvereine“ (GEG). 47 Konsumgenossenschaften gründeten die GEG im Jahr 1894, um sich gegen Lieferboykotte von Handel und Industrie zu wehren. Bis 1910 betrieben sie ausschließlich Großhandel und Import für ihre Gesellschafter, also für die verschiedenen deutschen Konsumvereine. Die GEG errichtete Fabriken für die Eigenproduktionen, eine davon in Mannheim auf der Friesenheimer Insel. 1927 war Baubeginn für die „Genossenschaftliche Burg“, in der sich später ein Malzkaffeewerk, eine Getreidemühle und eine Teigwarenfabrik befanden. Über die Jahrzehnte wurden die Produktionsstätten verkauft. Zurück blieb ein eindrucksvolles Industriedenkmal. Der Komplex ist seit 1997 überwiegend im Besitz einer Spedition und dient als Spezial-Lager. Zudem haben Künstler Ateliers und Werkstätten gemietet. jung