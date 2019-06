China verteidigt Erziehungslager

Chinas Regierung hat die Umerziehungslager für muslimische Uiguren und Pekings Kampf gegen mutmaßliche „Terroristen“ in der nordwestchinesischen Region Xinjiang im März verteidigt. In einem Weißbuch, das in Peking veröffentlicht wurde, heißt es, die Region stehe „seit einiger Zeit unter dem kombinierten Einfluss von Separatisten, religiösen Extremisten und Terroristen“. Die 21 Seiten umfassende Dokumentation zielt auf die scharfe internationale Kritik an Pekings harter Hand in Xinjiang und an den Internierungslagern.

Die Grünen widersprachen der Darstellung, es gehe um Terrorismusbekämpfung. In Wahrheit stelle Peking Hunderttausende Angehörige muslimischer Minderheiten unter Generalverdacht und unterziehe sie einer Gehirnwäsche – mit dem Ziel, ihre Identität auszulöschen. „Die Bundesregierung muss sich auf UN-Ebene für eine unabhängige Untersuchungsmission nach Xinjiang starkmachen und die systematische Unterdrückung in den Lagern in sämtlichen Kontakten mit Peking zur Sprache bringen“, sagte die Grünen-Sprecherin für Menschenrechte, Margarete Bause. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.06.2019