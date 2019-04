Das Bauhaus wird 100

Das Bauhaus bestand nur 14 Jahre: als „Staat-liches Bauhaus“ in Weimar, als „Hochschule für Gestaltung“ in Dessau und als private Lehranstalt in Berlin. Seine Ideen wirken aber bis heute fort. Ein Besuch in Dessau, wo das Bauhaus seine Blütezeit erlebte.

Walter Gropius hatte die totale Kontrolle. Trat er vor die Tür seines Arbeitszimmers in der Mitte einer zweigeschossigen Brücke auf den Gang hinaus, konnte er auf beide Schulen des Bauhauses blicken: die Gewerbliche Berufsschule und den Werkstattflügel, in dem die Studentinnen und Studenten in Tischlerei, Weberei, Metallwerkstatt und Wandmalerei die praktische Anwendung lernten; hier wurde die Grundidee des Bauhauses, die Verbindung von Kunst und Handwerk, umgesetzt.

Außerdem sah der 1883 in Berlin geborene Sohn eines Architekten - der selbst einer werden wollte, sein Studium aber vorzeitig abbrach, weil er nicht zeichnen konnte -, wann seine Meister kamen und gingen. Es waren berühmte Künstler wie Lyonel Feininger, Wassily Kandinsky, Paul Klee und Oskar Schlemmer, die als Professoren an der von Gropius 1919 zunächst in Weimar gegründeten Hochschule lehrten. Sie wohnten in der ebenfalls von Gropius entworfenen Meisterhaussiedlung, die nur wenige hundert Meter entfernt in einem Kiefernwäldchen lag und aus drei baugleichen Doppelhäusern sowie einem Einzelhaus für den Direktor bestand.

Das Ensemble aus kubischen, hell gestrichenen Häusern mit Flachdach und großen Fenstern diente als Musterhaussiedlung, die das moderne Bauen und Leben demonstrieren sollte. Gropius’ zweite Ehefrau Ise, die bei einem Spaziergang durch Dessau auf der Suche nach einem Grundstück das Wäldchen entdeckte, lud regelmäßig Hausfrauen zu sich ein, um ihnen die neuesten Errungenschaften wie begehbare Kleiderschränke, eine Teeecke mit elektrischem Wasserkocher, Leuchten und den offenen Grundriss des Hauses vorzuführen. Ise war eine glühende Bauhaus-Anhängerin und die beste Öffentlichkeitsarbeiterin ihres Mannes.

Saß der dann an seinem Schreibtisch, hatte er einen freien Blick auf den Dessauer Bahnhof, an dem seine Studentinnen und Studenten ankamen; einige von ihnen bewohnten eines der 28 Zimmer im Ateliergebäude, die voll ausgestattet waren mit Einbauschränken und Stahlrohrmöbeln. Jedes Zimmer hatte einen kleinen Balkon, und oben auf dem Dach befand sich eine Terrasse, auf der sich die Bauhäusler trafen und feierten. Im Zwischenbau, der Atelierhaus und Werkstätten verband, lagen Aula, Bühne und Mensa.

1924 muss das „Staatliche Bauhaus“, das 1919 genaugenommen aus einem Zusammenschluss der Hochschule für bildende Kunst und der 1915 aufgelösten Kunstgewerbeschule in Weimar entstanden war und dem Gropius dann in Anlehnung an die Bauhütten aus dem Mittelalter den Titel „Bauhaus“ verliehen hatte, eine neue Bleibe suchen. Bei den Wahlen zum Thüringer Landtag löst eine bürgerliche Mehrheit die bauhausfreundlichen Sozialdemokraten ab; es beginnen politisch motivierte Schikanen, der Etat wird gekürzt, die Verträge der Lehrenden werden aufgehoben.

Anfang 1925 beginnt das Bauhaus, mit mehreren Städten zu verhandeln, auch Mannheim steht auf der Liste; letztlich fehlt jedoch das Geld, wie der damalige Mannheimer Kunsthallen-Leiter Gustav Hartlaub an Gropius, mit dem er in Kontakt steht, im Februar 1925 telegrafiert. Im SPD-regierten Dessau hingegen sollte die Gewerbliche Berufsschule ohnehin ein neues Gebäude erhalten, Geld ist also da, und im März 1925 beschließt Dessaus Gemeinderat auf Initiative von Oberbürgermeister Fritz Hesse die Übernahme des Bauhauses als städtische Schule.

Das neue Hochschulgebäude entsteht auf der grünen Wiese, schon 1926 ist es fertig. Zu seiner Eröffnung kommen 1000 Gäste; die Schule hat zu dem Zeitpunkt bereits international Aufmerksamkeit erlangt. Zu verdanken ist das dem Charme und Sendungsbewusstsein Gropius’, dessen Verdienst vor allem darin liegt, unermüdlich für das Bauhaus und seine Ideen in ganz Deutschland zu werben.

Was in den Werkstätten geschieht, kann fortan ganz Dessau sehen und hören, denn vor dem tragenden Betonskelett des dreigeschossigen Gebäudeteils hängt eine Glasfassade. Das ist nicht gerade praktisch, ist es im Sommer doch oft unerträglich heiß und im Winter kalt. Aber die Transparenz soll eines der Markenzeichen des Bauhauses sein.

„Ich würde es für einen Fehler ansehen, wenn sich das Bauhaus nicht mit der realen Welt auseinandersetzt“, hatte Gropius 1921 geschrieben. In seinem Gründungsmanifest fordert er einen Neubeginn der Baukultur, die Kunst soll gesellschaftlichen Aufgaben dienen. Ziel ist die „zeitgemäße Entwicklung der Behausung“, die sich „vom einfachen Hausgerät bis zum fertigen Wohnhaus“ spannen solle.

Dazu zählt das Geschirr ebenso wie Lampen, Tapeten, Möbel und Häuser. Später kommt der Gedanke der industriellen Fertigung hinzu: Was die Bauhäusler kreieren, soll industriell herstellbar sein. Ende 1925 wird die Bauhaus GmbH zur kommerziellen Verwertung der Produkte gegründet. Eine eigene Architekturabteilung hat das Bauhaus allerdings viele Jahre nicht, erst 1927 wird das Fach eingeführt, Leiter wird der Architekt Hannes Meyer.

Vieles, was das Bauhaus schafft, bleibt für den Durchschnittsbürger dann aber doch unerschwinglich und einer großbürgerlichen Elite vorbehalten, der auch Gropius angehört. Dazu zählen die Meisterhäuser, dazu zählt aber auch die Reihenhaussiedlung Dessau-Törten; dabei hatte die Stadt das Bauhaus nicht zuletzt deshalb geholt, weil sie sich Impulse für den Wohnungsbau erhoffte. Preiswerte Wohnungen waren nach Ende des Ersten Weltkrieges rar. Doch bei der von Gropius konzipierten Experimental-Siedlung laufen die Kosten aus dem Ruder, und es gibt zum Teil große bauliche Mängel. Die Wände sind zu dünn, die Fenster so angebracht, dass die Bewohner kaum nach draußen blicken können. Das Bürgertum zeigt sich zunehmend verärgert; auch die aufwendig organisierten Feste der Bauhäusler, die Lesungen und Theateraufführungen stoßen den Dessauern im Angesicht der aufziehenden Weltwirtschaftskrise negativ auf.

1928 gibt Gropius den Direktorenposten an Hannes Meyer (1889-1954) ab, er selbst geht nach Berlin - und emigriert später in die USA, wo er 1969 stirbt. Meyer, der mit dem Sozialismus sympathisiert, gibt eine neue Parole für die Bauhäusler aus: „Volksbedarf statt Luxusbedarf“; die Kunst soll nur noch Mittel zum Gebrauch sein. Wegen vermeintlicher kommunistischer Machenschaften wird er 1930 fristlos entlassen.

An seine Stelle tritt Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969), er soll der letzte Bauhaus-Direktor sein. Unter ihm wird die Architektur noch stärker in den Mittelpunkt gerückt, der Produktionsbetrieb eingestellt. Doch Ende 1931 übernimmt die NSDAP im Dessauer Gemeinderat die Macht, im Sommer 1932 wird das Ende des Bauhauses besiegelt; für ein paar Monate zieht van der Rohe in eine alte Telefonfabrik in Berlin, ehe die Konferenz der Lehrkräfte am 20. Juli 1933 beschließt, das Bauhaus aufzulösen.

