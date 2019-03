Das Ende des freien Internets – oder nicht?

Urheberrechtsreform – klingt sehr speziell, treibt heute aber europaweit Zehntausende auf die Straßen. Sie befürchten, dass sich die virtuelle Welt dadurch eklatant verändert. Was ist da dran?

Mehr als fünf Millionen Menschen wenden sich mit der bislang größten Online-Petition gegen die geplante Reform des EU-Urheberrechts. Es ist eines der zurzeit am heftigsten umstrittenen Themen. Ein Überblick.

Warum will die EU das Urheberrecht reformieren?

Das Internet hat den Alltag und die Mediennutzung erheblich verändert – und es den Inhabern von Urheberrechten erheblich erschwert, ihre Ansprüche durchzusetzen. Am besten lässt sich das an zwei Beispielen verdeutlichen: Auf der Internetplattform Youtube kann jeder Filme oder Lieder hochladen, ohne dass garantiert ist, dass er auch das Recht dazu hat. Zudem sammeln Suchmaschinen wie etwa Google News im Internet Nachrichten und präsentieren sie gebündelt. So schaffen die Internetanbieter ein attraktives Umfeld für Werbung, mit der sie teils Milliarden verdienen – während die Urheber meist wenig bis nichts davon abbekommen. Das will die EU ändern.

Was ist das Urheberrecht überhaupt?

Vereinfacht gesagt schützt es das Recht eines Menschen an seinem geistigen Eigentum. Wer ein Lied komponiert, einen Film dreht, ein Foto macht oder einen Text schreibt, hat das alleinige Verwendungsrecht dafür. Wollen andere diese Werke nutzen, müssen sie mit dem Urheber eine Vereinbarung treffen.

Wie will die EU das Urheberrecht reformieren?

Geplant sind mehrere, sehr unterschiedliche Änderungen. Die bedeutendsten und umstrittensten sind die Artikel 11 und 13.

Um was geht es in Artikel 11 der Reform?

Er will die Verfasser von Nachrichten, meist etablierte Verlage, besser schützen. Internet-Suchmaschinen wie Google-News, die diese Nachrichten heutzutage sammeln und gebündelt kostenlos präsentieren, sollen ihnen künftig Geld dafür bezahlen – oder nur noch sehr kurze Ausschnitte zeigen dürfen. Wobei noch unklar ist, was das genau heißt.

Um was geht es in Artikel 13 der Reform?

Er verpflichtet die Internet-Plattformen, alles ihnen Mögliche zu tun, um Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden. Was schwammig klingt, ist de facto ein Paradigmenwechsel: weil es die Betreiber auch für die hochgeladenen Inhalte ihrer Angebote verantwortlich macht. Bislang ist es lediglich so, dass sie Beiträge löschen müssen, wenn sie von einer Urheberrechtsverletzung erfahren. Nur wenn das nicht geschieht, müssen sie mit Strafen rechnen. Künftig müssten sie bereits vor der Veröffentlichung die Rechtelage prüfen. Und dann entweder Lizenzen erwerben oder die Inhalte blockieren.

Für wen würden diese Regelungen gelten?

Ausgenommen sind nicht-kommerzielle Angebote, Lexika wie Wikipedia, Handelsplattformen wie Ebay oder Amazon sowie Dating-Angebote. Außerdem gelten weniger strikte Regeln für alle Unternehmen, die nicht älter als drei Jahre sind und weniger als zehn Millionen Euro Jahresumsatz machen und weniger als fünf Millionen Nutzer pro Monat haben.

Die größten Betroffenen sind sicherlich Youtube und Facebook.

Warum reichen die aktuellen Regeln nicht aus?

Die Befürworter argumentieren, dass die Urheber zurzeit in der Praxis ihre Rechte nicht durchsetzen können. Wird ein Verstoß festgestellt, sei es sehr aufwendig, den entsprechenden Inhalt löschen zu lassen – während parallel bereits wieder zig neue Dateien hochgeladen werden könnten. Die schiere Flut an Veröffentlichungen sei kaum überschau- und damit auch kaum kontrollierbar. Allein auf YouTube werden beispielsweise Hunderte Stunden Material hochgeladen – pro Minute.

Was befürchten die Kritiker der Reform?

Sie sprechen vom Ende des freien Internets und gehen davon aus, dass die Reform mehrere negative Folgen haben wird. Zum einen sei es nur mit Hilfe sogenannter Upload-Filter möglich, die immense Masse an Daten vor dem Hochladen zu überprüfen. Solche Filter seien aber fehleranfällig und würden deshalb auch legale Inhalte blockieren: beispielsweise bei Jugendlichen beliebte Parodien oder satirische Beiträge. Zum anderen könnten solche Filter, wenn sie einmal installiert sind, relativ leicht missbraucht werden – und dann etwa anstatt Urheberrechtsverletzungen unerwünschte Meinungen blockieren. Darum befürchten manche auch Zensur.

Was sind eigentlich Upload-Filter?

Als solche werden Computer-Programme bezeichnet, die den Inhalt von Dateien analysieren und dann automatisch entscheiden, ob eine Urheberrechtsverletzung vorliegt – und der Beitrag veröffentlicht werden darf oder nicht. Die EU fordert in der Reform zwar nirgends explizit den Einsatz solcher Programme. Praktisch alle Experten gehen jedoch davon aus, dass es für die Plattformen die einzige Möglichkeit ist, den Anforderungen gerecht zu werden.

Wer sind die Kritiker des Vorhabens?

Zum einen Zehntausende Menschen, die heute europaweit gegen die Reform demonstrieren, sowie die mehr als fünf Millionen, die eine entsprechende Online-Petition unterstützen. Aber auch Institutionen und Vereine wie der IT-Verband Bitkom, der Verbraucherzentrale Bundesverband, der Chaos Computer Club, der Verein Digitale Gesellschaft sowie der Bundesdatenschutzbeauftragte haben sich bereits kritisch geäußert. Zudem haben Youtube und dessen Mutterkonzern Google eine große Kampagne organisiert, unterstützt von Internet-Stars wie LeFloid.

Wer sind die Unterstützer des Vorhabens?

Nicht minder breit ist der Kreis der Befürworter der Urheberrechtsreform. Zahlreiche Rechteinhaber wie beispielsweise Verlage, Gema, Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger und der Deutsche Musikverleger-Verband plädieren vehement für die Änderungen. Aber auch die Gewerkschaft Verdi unterstützt sie – sowie die aktuelle Bundesregierung.

Was steckt hinter der ganzen Auseinandersetzung?

Zum einen ein grundsätzliches Problem: Denn letztlich geht es bei der Debatte um die Frage, wie frei oder kontrollierbar – und damit ebenfalls sanktionierbar – das Internet sein soll. Zum anderen geht es aber auch um massive wirtschaftliche Interessen in einem milliardenschweren Markt: Diese Mischung erklärt den einerseits sehr emotionalen Protest und die andererseits massive politische Lobbyarbeit auf beiden Seiten.

Wie ist der aktuelle Stand der politischen Verhandlungen?

Am Dienstag steht die letzte Abstimmung über die Reform im Europäischen Parlament an, auf die sich die am Verfahren beteiligten Institutionen längst verständigt hatten. Da sich seither der Protest aber nochmals massiv verstärkt hat, ist der Ausgang ungewiss. Wird das Vorhaben in letzter Sekunde doch noch abgelehnt, geschieht vor den Europawahlen Ende Mai vermutlich gar nichts mehr. Erst danach könnte der Prozess erneut angestoßen werden. Dann dürfte es jedoch wieder zwei, drei Jahre dauern, bis ein entsprechendes Gesetz in Kraft tritt. Wird die Reform dagegen wie geplant verabschiedet, muss sie noch von den jeweiligen Landesparlamenten in nationales Recht umgesetzt werden.

