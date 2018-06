Das Ganze funktioniert nur in Zusammenarbeit

Anzeige

An Urlaub können Berti Brigitte Meisinger und Marius Bach seit Jahresbeginn nicht denken – und auch über den Sommer fällt Freizeit flach. Die beiden stehen mit ihren Teams am Columbus-Kontrollzentrum im oberbayerischen Oberpfaffenhofen Alexander Gerst bei seiner wissenschaftlichen Arbeit zur Seite, wenn er am 6. Juni zur Internationalen Raumstation ISS aufbricht.

Meisinger koordiniert Gersts Arbeit von Seiten der europäischen Raumfahrtagentur Esa – eng im Kontakt mit Flugdirektor Bach vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. „Wenn etwas ist, schreibt Alex eine E-Mail. Oder er ruft an“, sagt Meisinger. Gerst kann Telefone am Boden anrufen.

Planung der Experimente

Rund um die Uhr sorgen in Oberpfaffenhofen unter Bachs und Meisingers Leitung 40 Techniker und Wissenschaftler dafür, dass im Labor in 350 bis 400 Kilometer Höhe über der Erde alles in Ordnung ist. Auf Dutzenden Bildschirmen und über drei riesige Leinwände verfolgen drei Teams, was im Columbus-Labor geschieht, überwachen Stromverbrauch, Atemluft und Raumtemperatur. Die Arbeitstage auf der ISS sind eng getaktet und lang. Die Raumfahrer müssen sich wohlfühlen. „Wenn die Astronauten sagen, uns ist ein bisschen zu warm, können wir kälter stellen. Wir steuern die Klimaanlage“, sagt Bach. Wenn Weltraumschrott naht und Ausweichmanöver geflogen werden müssen – was immer wieder vorkommt – ist das Kontrollzentrum in amerikanischen Houston zuständig.