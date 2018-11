Das goldene Gesicht des Helden von Homer

Die Ausstellung „Mykene – Die sagenhafte Welt des Agamemnon“ zeigt spektakuläre Schätze der ersten Hochkultur auf dem europäischen Festland.

Sie glitzert, funkelt, strahlt. Genau auf Augenhöhe hängt sie gleich hinter dem Eingang in einer Vitrine: eine Gesichtsmaske aus purem Gold, 364 Gramm schwer, aus der Zeit um 1600 vor Christus und nun erstmals in Deutschland zu sehen.

„Da wurde auch mir mulmig ums Herz“, erinnert sich Katarina Horst, Chefkuratorin der Ausstellung im Badischen Landesmuseum, an den Moment, in dem sie die Totenmaske erstmals in der Hand halten darf. Einen noch heftigeren Herzschlag hat sicher Heinrich Schliemann, als er 1876 bei Ausgrabungen in Mykene darauf stößt. Er hebt die Goldmaske hoch, sieht darunter den Leichnam eines jungen Mannes, sehr gut erhalten und umgeben von einem goldenen Kelch, Alabastervasen sowie Gold- und Silber-Artefakten. Schliemann sieht sich am Ziel – und benennt zwei Jahre später sogar seinen Sohn nach diesem Moment: Agamemnon.

An Heldensage geglaubt

Seit Jahren hat sich Schliemann in den Kopf gesetzt, das Grab dieses Helden der griechischen Mythologie zu finden. Agamemnon gilt bei Homer als Herrscher von Mykene und Anführer der Griechen im Trojanischen Krieg, der seine Tochter Iphigenie geopfert hat. „Er hielt die Sage für Realität“, so Horst. Gleich nach der Ausgrabung bestellt Schliemann einen Maler, um die Situation festzuhalten, und telegrafiert an den griechischen Minister, er habe einen toten Mann mit rundem Gesicht gefunden. „Dieser ähnelt sehr dem Bilde, das meine Fantasie sich längst von Agamemnon gemacht hat“, schreibt er.

Am darauffolgenden Tag findet Schliemann im selben Schachtgrab eine weitere Bestattung, nun mit bärtiger Goldmaske, aber weit weniger kostbaren Grabbeigaben. Also muss der erste Fund die höherstehende Person gewesen sein. Die zweite Goldmaske, filigraner gearbeitet mit feinen Barthaaren, „ist dennoch berühmter geworden“, wie die Chef-Kuratorin eher achselzuckend bemerkt. Letztlich sei das ohnehin egal: „Weder die eine noch die andere Maske kann Agamemnon getragen haben, wenn es ihn je gab“, verweist Horst darauf, dass der Trojanische Krieg wohl um 1200 v. Chr. stattfand, die Bestattungen der Schachtgräber indes 400 Jahre früher anzusetzen sind. Horst und ihr Team lassen den Besucher nachempfinden, was Schliemann erlebt haben muss. Sepia-Fotografien und Bücher des Ausgräbers erinnern an ihn, ehe man vor dem monumentalen Löwentor steht, „die älteste Monumentalplastik in Europa“, wie Horst betont. Weil das Original weiter in Griechenland steht, hat man sich mit einem maßstabsgetreuen Gipsabguss aus Amsterdam beholfen, und doch wähnt man sich am Burgberg von Mykene.

Dahinter tut sich ein unermesslicher Reichtum auf: Aber all die Kostbarkeiten aus Gold, Silber und Bronze, aus Achat, Bernstein und Lapislazuli sind kein Selbstzweck. Schmuck und Schwerter, Krüge und Kannen, selbst ein paar verkohlte Feigen sind Zeugnisse einer „Zivilisation, die schon grundlegende Merkmale eines demokratischen Staates aufwies“, wie Kostas Nikolentzos, Chef-Kurator am Archäologischen Nationalmuseum in Athen, sagt.

Helm mit Eberzähnen

Mykene sei „die erste Hochkultur auf dem europäischen Festland“ gewesen, unterstreicht Horst. Innerhalb kürzester Zeit habe sich aus einer eher einfachen bäuerlichen Gesellschaft „ein blühendes Herrschaftssystem“ entwickelt. In einem eigenen, laut Horst „ausgeklügelten“ Schriftsystem, einer frühen Form des Griechischen, haben sie bürokratisch alles aufgezeichnet.

Nicht nur typische mykenische Bügelkannen und reich verzierte Amphoren sind zu sehen, auch Elfenbeinkämme, Bronze-Spiegel, Rasiermesser. Eine besondere Kostbarkeit stellt ein Helm dar, geschmückt mit 74 Eberzähnen. Zudem wird die „Krone von Routsi“, die vermutlich einzige vollständig erhaltene Priesterinnenkrone mykenischer Zeit, erstmals präsentiert. Neben Schliemann-Funden berücksichtigt die Ausstellung nämlich auch aktuelle Ausgrabungen. Dazu zählen die Beigaben aus dem 2015 geöffneten Greifenkrieger-Grab in Pylos, darunter vier Goldsiegelringe (die man sich vergrößert ansehen kann) und den „Combat Agate“, ein gravierter Achatsiegelstein mit der Darstellung eines siegreichen Helden. „Sensationsfunde“, schwärmt Horst da.

Und nicht allein Objekte werden gezeigt, sondern ganze Räume aufwendig inszeniert. Ein originalgetreu rekonstruierter Thronraum mit überbordender Farbenpracht vermittelt das Gefühl mykenischer Prachtentfaltung, und jeder Besucher darf sich sogar auf einen Königsthron setzen.

Aber alle Pracht hat ein Ende. In der Ausstellung türmt sich eine Kyklopenmauer, wie sie der Sage zufolge nur Riesen bauen können, auf – umgeben von roter Farbe, die für Feuer steht. Denn Anfang des 12. Jahrhunderts ist es vorbei mit dem mykenischen Reich. War es ein Erdbeben? Ein Aufstand? Eine Dürre? Oder Feinde? Man weiß nur, dass die Paläste in Flammen aufgehen. „Wir wollen uns nicht erdreisten, zu sagen: Genau so war es!“, sagt Horst. Noch weiß es die Forschung einfach nicht.

